Regionali 2024, Salvini conferma Cirio: "Squadra che vince non si cambia"

" Squadra che vince non si cambia ". Così il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto, a margine dell'avvio dei lavori del tunnel della Tav, sulla Regionali 2024 . Se ancora manca l'ufficialità da Roma alla ricandidatura di Alberto Cirio , le parole del Ministro dei Trasporti suonano con un assist netto per l'esponente di Forza Italia.

Lega: "Dato nuova impronta al Piemonte"

Numeri che il Carroccio non ripeterà, a Palazzo Lascaris, in caso di vittoria del centrodestra in questa tornata. A giocare la parte del leone nel 2024 sarà sicuramente Fratelli d'Italia, forte anche del governo a guida Meloni.