Non solo Tav, a gennaio Salvini tornerà a Torino per la metro 2 su invito del sindaco

Stefano Lo Russo ha invitato il Ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini nuovamente a Torino, dopo l'inaugurazione di ieri del cantiere per la costruzione della Tav a Chiomonte. A gennaio sarà la volta della metro 2, per la presentazione ufficiale del tracciato della seconda linea della metropolitana.

Ora c'è anche il commissario

"Ho parlato col ministro Salvini - ha spiegato Lo Russo a margine di un evento al Teatro Regio - che si è dimostrato disponibile a venire a gennaio per confrontarci ulteriormente su quello che è lo stato di implementazione del progetto. Poche settimane fa il Presidente del Consiglio ha firmato il decreto di nomina del commissario straordinario, il professor Bernardino Chiaia, che ha preso pieno possesso dei poteri e col Ministro Salvini ci siamo detti che ci vedremo a gennaio per fare il punto della situazione sullo stato dell'attuazione".

Opera pubblica da record

E il primo cittadino ha sottolineato: "Il 2024 sarà l'anno decisivo per l'aggiudicazione dei lavori: io credo che sia utile ricordare che il nord ovest non ha mai avuto un'opera pubblica di queste dimensioni, quindi una sfida molto importante dal punto di vista tecnico e anche amministrativo: si tratta di aggiudicare gare per 1 miliardo e 828 milioni. Con il Ministro i rapporti istituzionali continuano a essere cordiali e sono contento che abbia accettato il mio invito di venire qua a gennaio per fare il punto della situazione e ovviamente continuerò come faccio sempre a chiedere attenzioni per la città anche dal punto di vista economico finanziario. Ricordiamo che quello di cui stiamo discutendo sono il lotto 1 e 2 della metro ma la metro 2 ha un'estensione verso nord e sud che devono essere finanziate".



La facilità con cui Lo Russo dialoga con la destra, in primis il presidente di Regione Cirio, non è apprezzata da tutti e la visita al cantiere tav con Salvini ha riacceso le polemiche. "Non le ho lette - ha risposto il sindaco -, ma credo che sia doveroso che il sindaco metropolitano sia presente alla consegna del cantiere della tav torinese".