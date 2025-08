Fdi, Sentenza Paesi sicuri, Riva Vercellotti ed Ebarnabo: “La Corte UE calpesta la sovranità, sentenza inaccettabile"

"La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che impone agli Stati membri di adeguarsi alle valutazioni dei giudici nazionali in materia di espulsioni e rimpatri dei migranti irregolari, è uno schiaffo alla sovranità nazionale e rappresenta un pericoloso precedente politico e giuridico.

Non è solo una questione tecnica: è l'ennesima invasione di campo di istituzioni europee non elette, che pretendono di riscrivere dall'alto la politica migratoria dei singoli Stati, sovvertendo la volontà popolare espressa dai Parlamenti e dai Governi legittimamente eletti.

La Corte UE arriva a mettere in discussione il concetto stesso di "Paese sicuro", spalancando le porte a ricorsi infiniti e bloccando ogni tentativo di rimpatrio. A pagarne il prezzo saranno i cittadini europei, sempre più esposti a insicurezza e tensioni sociali. Contrastare il traffico di esseri umani e difendere i confini è un diritto sovrano, non negoziabile. Siamo fiduciosi che il Governo italiano respingerà con decisione questa deriva e continuerà a fare tutto il possibile per contrastare l’immigrazione illegale."

Lo dichiarano in una nota congiunta il Capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Regionale, Carlo Riva Vercellotti e il consigliere regionale Sergio Ebarnabo