Osservatorio regionale sulla sanità: 500 le assunzioni entro fine 2024. Ma ai sindacati non basta

Si è riunito questa mattina al Grattacielo Piemonte l’Osservatorio per il personale della Sanità a cui hanno partecipato i sindacati della dirigenza medica - Anaao, Cimo, Fassid, Fvm, Aaroi Emac, Anpo, Fesmed, Cigl medici, Cisl medici e Uil medici —, accanto ad Azienda zero e aziende sanitarie regionali.

Durante l’incontro - a cui hanno partecipato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, il direttore regionale della Sanità, Antonino Sottile, il coordinatore dell’Osservatorio Pietro Presti, i tecnici dell’Assessorato e i direttori generali delle aziende sanitarie regionali - sono state raccolte le risultanze delle contrattazioni aziendali per fotografare il reale fabbisogno delle aziende sanitarie e ospedaliere. Grazie alle risorse straordinarie – 175 milioni di euro, per il 2024, 2025 e 2026 – sono previste in tutto 500 assunzioni, di cui 20 già fatte e 480 stabilite entro il 31 dicembre del prossimo anno.

«Durante la riunione abbiamo condiviso i numeri del fabbisogno di personale medico frutto della contrattazione aziendale, al netto del turn over. A gennaio sarà convocata una nuova riunione con le Università e le scuole di medicina, per definire un accordo stralcio che consenta, in base al Decreto Calabria, l’assunzione degli specializzandi, in attesa che arrivi a regime l’aumento dei posti disponibili nei percorsi accademici e per le scuole di specialità, attivato negli ultimi anni», dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi.