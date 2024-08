Incidente tra due mezzi sulla tangenziale Nord, uno prende fuoco: tre feriti al Maria Vittoria

Due mezzi coinvolti in un incidente avvenuto poco fa sulla tangenziale nord di Torino.



Lo scontro si è verificato all'altezza dello svincolo di Venaria, sulla corsia in direzione Milano. Uno dei due veicoli ha preso fuoco, probabilmente a seguito dello schianto. Sul posto è intervenuto l'equipe medico sanitario che ha preso in cura i coinvolti: tre persone, di cui non sono state rese note le generalità, sono state trasportate al Maria Vittoria a seguito delle ferite. Nessuno di loro è in pericolo di vita.

Intervenuti anche i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza dei mezzi. A gestire la viabilità la Polizia Stradale di Torino. Al momento il traffico è bloccato in direzione nord e molto rallentato in direzione sud.