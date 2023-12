Centro Grandi Ustionati, Accossato (Luv): "Struttura torinese di eccellenza nazionale, ma a rischio declino"

Il Centro Grandi Ustionati del CTO di Torino, fiore all'occhiello della sanità piemontese e riconosciuto a livello nazionale, è attualmente "a rischio di declino". A segnalarlo è la presidente di Liberi Verdi e Uguali in Regione Piemonte, Silvana Accossato.

"La situazione critica - spiega - è emersa dopo il pensionamento dello storico primario, avvenuto più di un anno fa. Da allora, il ruolo non è stato rimpiazzato e la struttura complessa è diretta dalla sua vice, con grande competenza ma nei fatti con una persona in meno in servizio e quindi si trova a dover gestire il reparto con una carenza di personale". Attualmente, il personale medico è ridotto a soli 5 membri a seguito di un progressivo ridimensionamento, e ulteriori preoccupazioni sono state sollevate dalla decisione dell'azienda sanitaria di declassare il reparto a struttura semplice, accorpandolo alla chirurgia plastica. "Questa scelta, per fortuna, al momento non è stata confermata dalla Regione".

"Tuttavia, la notizia più recente che ci preoccupa gravemente è il mancato rinnovo della convenzione a lungo operativa tra la Banca della Cute e l'Università di Torino per i prelievi di tessuto cutaneo. Questa collaborazione è essenziale per il Centro Grandi Ustionati, poiché la cute raccolta da donatori rappresenta una terapia salva vita per superare le fasi critiche delle ustioni, caratterizzando in modo significativo l'approccio terapeutico del reparto torinese. Il mancato rinnovo della convenzione, già in vigore da diversi anni, e l'interruzione dei pagamenti agli specializzandi sin dal marzo 2023 mettono seriamente a rischio la qualità del servizio offerto dal reparto".

Poi l'affondo di Accossato: "Chiediamo all'assessore Icardi di spiegarci le ragioni di questa decisione, specialmente in un periodo storico in cui l'utilizzo degli specializzandi è sempre più diffuso in vari settori della sanità pubblica, contribuendo a colmare la cronica carenza di medici".