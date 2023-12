Economia, il presidente Giorgio Marsiaj agli associati dell'Unione Industriali: "Buoni segnali per il 2024"

Il presidente dell'Unione Industriali di Torino Giorgio Marsiaj scrive agli imprenditori associati: "Il 2023 - spiega - è stato di nuovo un anno molto difficile, per il persistere della guerra in Ucraina e per il nuovo conflitto scoppiato il 7 ottobre scorso tra Hamas e Israele, umanamente tragico ed economicamente pieno di incognite. La politica e gli organismi mondiali purtroppo hanno dimostrato di non saper governare questi processi".

"Questo è il momento del senso di responsabilità e del sano realismo, sull’esempio virtuoso di quanto è accaduto con il Next Generation Eu. È lo spirito giusto per un’Europa più unita e quindi più forte, più inclusiva, più sostenibile, secondo i principi che hanno ispirato Jacques Delors, un grande Presidente della Commissione Europea, mancato ieri. In questo contesto, l’Italia continua ad avere una economia non soddisfacente, con una crescita asfittica, anche perché constatiamo tristemente che si tarda a varare le vere grandi riforme: Pubblica Amministrazione, concorrenza, rapidità della giustizia. E infine, uno dei problemi più gravi ancora irrisolti, una elevatissima evasione fiscale che, secondo la Banca d’Italia, sfiora i 100 miliardi di euro".

"Elementi positivi che ci fanno ben sperare per il 2024", continua Marsiaj, "sono, invece, l’inflazione e il costo dell’energia entrambi in calo, anche se la prudenza ci impone di non cantare troppo presto vittoria".

"Tra le grandi questioni che in Italia, e in particolare a Torino e in Piemonte, non possiamo più rimandare, la prima è costituita dalla crisi demografica. Per troppo tempo sottovalutato o addirittura ignorato, il fenomeno è oggi arrivato al punto da essere definito, in modo tragicamente efficace, inverno demografico".

"Dobbiamo invertire al più presto la tendenza alla crescita zero o sottozero della popolazione, altrimenti tutti i discorsi su economia, industria, lavoro, formazione fra vent’anni saranno inutili, perché ci saranno poche persone ad ascoltarli e soprattutto a tradurli in azioni. Dal 20 dicembre l’Unione europea si è data un nuovo patto sui migranti. Ma adesso sta agli Stati e alle comunità locali, come Torino, inserire le proprie politiche per trasformare costi di accoglienza in investimenti sul futuro.