Previsioni per Bitcoin nel 2024 del famoso astrologo tedesco Niederwieser

Il famoso astrologo tedesco Niederwieser non è solo un accademico, ma anche un analista eccellente con una notevole precisione nelle previsioni, grazie alle sue analisi con competenze nell'ambito dell'economia. Vediamo se Bitcoin è destinato a salire, perché gli investitori dell'oro dovrebbero fare attenzione e se la crisi bancaria si intensificherà.

Retrospettiva sulle previsioni di successo del Dr. Christof Niederwieser

Nel novembre 2021, il Dr. Christof Niederwieser ha fatto una previsione sulla direzione del mercato delle criptovalute.

Ha avvertito gli investitori di non investire in criptovalute in quel periodo, prevedendo che entro la fine di novembre il mercato sarebbe sceso e avrebbe attraversato un cosiddetto 'Inverno delle criptovalute'.

Questa previsione, formulata in un periodo di euforia generale e ottimismo di mercato, si è rivelata straordinariamente precisa. Poco dopo, il mercato delle criptovalute ha subito un notevole crollo, con il valore di Bitcoin che è sceso da quasi 70.000 euro a circa 15.000 euro.

Il successo di queste previsioni ha portato molti investitori a esprimere la loro gratitudine nei confronti del Dr. Niederwieser. In particolare, coloro che hanno seguito il suo consiglio, riducendo tempestivamente le loro posizioni nel mercato delle criptovalute o ritirandosi completamente, sono riusciti ad evitare perdite significative.

Questi investitori hanno valutato le intuizioni di Niederwieser come cruciali per la loro sicurezza finanziaria e stabilità in un mercato altrimenti così volatile. Nella sua ultima panoramica annuale, quando il prezzo del Bitcoin aveva raggiunto il suo punto più basso, Niederwieser ha previsto una prossima ripresa in primavera.

Anche questa previsione si è rivelata corretta, poiché il mercato delle criptovalute si è ripreso e il prezzo del Bitcoin ha quasi raddoppiato. Questo nuovo aumento ha confermato la capacità di Niederwieser di prevedere i punti di svolta significativi nel mercato delle criptovalute.

Le previsioni astrologiche del Dr. Christof Niederwieser per le criptovalute nel 2024

L'esperto astrologo, il Dr. Christof Niederwieser, ha di recente condiviso le sue previsioni astrologiche per il 2024, includendo anche una prospettiva sul mondo delle criptovalute. Unendo la sua conoscenza astrologica al suo acume analitico, ha delineato come potrebbe evolversi il mercato delle criptovalute nell'anno a venire.

Niederwieser anticipa un notevole aumento nel settore delle criptovalute nel 2024, con previsioni particolarmente positive per Bitcoin ed Ethereum.

Prevede che il valore di Bitcoin supererà i precedenti massimi storici di 69.000 euro, arrivando potenzialmente a sei cifre. In modo analogo, effettua previsioni ottimistiche anche per Ethereum, ipotizzando che possa superare nettamente la soglia dei 10.000 euro stabilendo nuovi record.

Nonostante le prospettive positive, Niederwieser consiglia prudenza. Suggerisce agli investitori di criptovalute di evitare l'eccessiva avidità e di assicurarsi di incassare i profitti tempestivamente.

Questa raccomandazione si basa sulla sua previsione che il mercato delle criptovalute potrebbe sperimentare svolte brusche e inaspettate. Questo suggerisce un periodo di elevata volatilità, in cui l'agire strategico e il tempismo appropriato saranno cruciali. Inoltre, avverte sui rischi di massicci attacchi informatici e consiglia di proteggere completamente i dati sensibili offline, compresi i wallet.

Tuttavia, Niederwieser non considera Bitcoin come un investimento a lungo termine. Fa riferimento ai potenziali rischi legati a sviluppi tecnologici come i computer quantistici e i progressi nell'intelligenza artificiale, che potrebbero minacciare la sicurezza delle tecnologie blockchain.

Pertanto, consiglia di non investire più del 20-25% del patrimonio in criptovalute e sottolinea l'importanza di un wallet bilanciato.

Le previsioni del Dr. Christof Niederwieser per il mercato dell'oro

Con le sue previsioni, Dr. Christof Niederwieser ha ottenuto riconoscimento nel mercato dell'oro, soprattutto per i suoi avvertimenti nel 2020. In un periodo in cui molti esperti consigliavano di investire in oro, Niederwieser ha mantenuto una prospettiva diversa.

Ha predetto che il prezzo dell'oro avesse raggiunto il suo apice nel 2020 e non si sarebbe apprezzato significativamente nei successivi anni. Questa previsione andava contro le raccomandazioni ampiamente diffuse in quel periodo, che suggerivano l'acquisto di oro come rifugio sicuro in tempi di incertezza.

Mentre molti esperti e i cosiddetti "guru dell'oro" promuovevano l'acquisto come rifugio sicuro nelle fasi iniziali della pandemia da COVID-19, Niederwieser ha ancora mantenuto la sua valutazione.

Niederwieser ha dimostrato di avere ragione, poiché il prezzo dell'oro ha effettivamente raggiunto il suo apice nell'agosto 2020 e non è riuscito a superare tale valore nonostante le fluttuazioni temporanee. Questo sviluppo ha confermato la previsione di Niederwieser e ha messo in discussione i consigli di molti altri esperti.

Inoltre, Niederwieser ha spiegato che il prezzo dell'oro, corretto per l'inflazione, non avrebbe mantenuto lo stesso valore del 2020. Ha indicato che probabilmente fino a metà degli anni 2030 l'oro non sarebbe considerato più un investimento attraente.

Queste valutazioni si basavano su un'analisi a lungo termine del mercato e del valore dell'oro rispetto all'inflazione generale. Le sue previsioni indicavano anche che gli investitori nell'oro non dovrebbero realisticamente aspettarsi guadagni significativi.