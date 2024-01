Come scegliere la migliore assicurazione moto online

Tutti i proprietari di ciclomotori e motocicli sono obbligati per legge alla sottoscrizione di un’assicurazione RC moto, vale a dire una polizza di responsabilità civile che, nei limiti dei massimali concordati preventivamente, copre i danni che involontariamente sono stati provocati a terzi (persone, animali o cose) durante la guida del mezzo oggetto di copertura assicurativa.

Per inciso, ciclomotori e motocicli non sono la stessa cosa; i primi sono mezzi a due o tre ruote con una cilindrata non superiore ai 50 cc (i cosiddetti cinquantini) che possono essere guidati dagli over 14 con patente AM; i secondi sono mezzi con cilindrata superiore ai 50 cc; se questa supera i 125 cc per guidarli occorre la patente A.

La RC moto è obbligatoria anche per i cosiddetti scooter che, a seconda della cilindrata, rientrano nelle due categorie sopra menzionate.

Come scegliere la migliore assicurazione per la moto?

Scegliere la migliore assicurazione moto online non significa soltanto optare per la polizza più conveniente; ovviamente il lato economico ha la sua importanza, ma è soprattutto fondamentale far sì che il contratto assicurativo stipulato ci garantisca un’ampia copertura dai problemi che si potrebbero verificare in caso di incidenti o altri eventi.

Vale infatti la pena di precisare che una polizza RC moto “base” offre soltanto la copertura dei danni causati a terzi; pur essendo una garanzia fondamentale, ancorché obbligatoria, sono molte altre le circostanze che determinano esborsi economici non indifferenti. È quindi sempre consigliabile personalizzare la propria polizza tramite l’aggiunta di coperture aggiuntive, le cosiddette garanzie accessorie che, con alcuni distinguo, sono sostanzialmente simili a quelle previste per le polizze RC auto.

Polizza online o tradizionale?

Molte persone sono frenate nella scelta delle assicurazioni online perché hanno l’errata convinzione che la loro maggiore convenienza sia legata a una minore affidabilità rispetto a quella delle polizze stipulate presso la sede fisica di una compagnia assicurativa.

Non è così, le polizze online sono egualmente affidabili; il minor prezzo che le caratterizza a parità di condizioni è legato al fatto che la loro gestione è meno onerosa per la compagnia assicurativa; questo risparmio sui costi gestionali permette di offrire condizioni più vantaggiose ai clienti.

Personalizzare la polizza moto con le garanzie accessorie

Chiarito il punto dell’affidabilità delle polizze online, vale la pena ricordare le principali garanzie accessorie che si possono inserire nel contratto così da creare un prodotto “tagliato su misura” per le proprie esigenze.

In linea di massima è possibile scegliere coperture relative alla persona e coperture relative al mezzo.

Una garanzia accessoria importante è quella dell’infortunio del conducente, che non è prevista nella RC moto standard (che copre i “terzi”).

È anche possibile aggiungere la garanzia di rinuncia alla rivalsa e altri imprevisti; con questa copertura ci si tutela dalla rivalsa della compagnia in caso di guida in stato di ebbrezza o nel caso in cui il veicolo non sia in regola con la revisione; altre coperture sono relative alle spese di sostituzione delle borse laterali o del bauletto in seguito a collisione ecc.

Altri esempi di coperture sono la garanzia furto e incendio, la collisione con animali selvatici, la minikasko abbigliamento, l’assistenza legale, assistenza stradale e molto altro ancora.

In conclusione, scegliere la migliore assicurazione moto significa soprattutto, al di là della convenienza economica, optare per un prodotto altamente personalizzabile che offra la più ampia copertura possibile a seconda delle proprie esigenze.