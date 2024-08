Selfie mortale a Bali, turista torinese precipita dalla scogliera e muore

Un turista torinese è morto precipitando da una scogliera mentre si scattava un selfie a Bali. La tragedia è raccontata dal Jakarta Globe, che riferisce del decesso del 49enne.

L'uomo si trovava ieri con la compagna alle cascate di Vila Gajah Mas. "Si sospetta che la vittima sia morta dopo essere caduta da un'altezza di circa 25 metri", ha detto I Gusti Made Berata, responsabile delle pubbliche relazioni della polizia locale. Attorno alle 10.45 di ieri, l'uomo e la compagna hanno lasciato l'hotel per raggiungere la meta a piedi. Intorno alle 11.20, i due avrebbero cercato di scattarsi un selfie appoggiandosi ad una staccionata, che ha ceduto. La donna, lievemente ferita, è riuscita a risalire per chiedere aiuto. Il turista è stato portato in un ospedale di Tabanan, dove i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La famiglia non avrebbe chiesto l'autopsia.