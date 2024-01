Latte art, gusto e bellezza

Avete mai sentito parlare di Latte art? Sicuramente sì, se siete amanti del caffè e del cappuccino e ne apprezzate non solo il gusto ma anche l’estetica! La Latte art è una tecnica innovativa che prevede l’utilizzo di schiuma di latte per creare meravigliosi e accattivanti disegni che “galleggiano” sulla superficie di una tazza di caffè o di cappuccino. Sembra facile da dirsi ma da farsi un po’ meno: ci vuole esperienza, infatti, per creare caffè macchiati e cappuccini davvero belli da vedere! Tuttavia, seguendo un corso di specializzazione si potranno acquisire le conoscenze di base per raggiungere l’obiettivo.

Corso barista Roma: tecnica Latte Art con FBS

Come detto, per riuscire a creare bellissimi disegni su caffè e cappuccini serve un po’ di esperienza maturata sul campo. E soprattutto una conoscenza della materia. Quali sono ad esempio i caffè e le miscele giuste per un cappuccino? La domanda sembra banale ma non lo è affatto eè il primo passo da fare per imparare. FBS organizza un corso barista a Roma, Napoli e Latina proprio incentrato sulla Latte Art. Gli iscritti a questo corso potranno allora imparare qual è la corretta attrezzatura di lavoro per “mettere in scena” la Latte Art, quali sono i tipi di lattiere e la qualità del latte da usare, come creare meravigliosi disegni con il latte. Durante i, dunque, gli iscritti conosceranno tutte le tecniche di montatura del latte e le basi della Latte Art. Il corso barista Roma sarà suddiviso in parti. Comincerà con una parte teorica e il primo approccio alle tecniche di versaggio e passerà poi alla pratica che sarà tutta incentrata sulle tecniche di versaggio e sull’apprendimento delle figure base, inizio Ciokoart e ricette caffè speciali. La terza e ultima parte del corso prevederà pratica Latte Art, Ciokoart ed esame finale che servirà per mettere in evidenza tutte le nuove abilità acquisite. Per frequentare ile imparare dunquegli interessati non dovranno fare altro che compilare l’apposito form sul nostro sito ufficiale attraverso cui potranno anche richiedere maggiori informazioni. Non è previsto alcun tipo di materiale in dotazione ma gli iscritti, a fine corso, potranno anche decidere di acquistare gli strumenti necessari per lavorare.