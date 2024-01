Onoranze funebri Roma per l’organizzazione di un funerale

L’organizzazione di un funerale non è mai una cosa banale, soprattutto per il momento di grande dolore che colpisce le persone interessate dalla perdita di qualcuno di caro. In presenza di un lutto, infatti, è normale trovare faticoso il dover pensare a tutti gli aspetti burocratici legati all’organizzazione di una cerimonia funebre che purtroppo sono però indispensabili affinché tutto si possa svolgere correttamente. E allora ecco che il supporto di un’agenzia di onoranze funebri Roma è prezioso: le persone colpite da un lutto nella Capitale potranno così affidarsi a dei veri e propri professionisti, delegando a loro tutta la parte burocratica che caratterizza un funerale. Delegare non è sinonimo di fregarsene, come pensano molti; è piuttosto un modo intelligente per affidare l’organizzazione di un funerale a dei professionisti che siano in grado di rendere onore alla persona scomparsa.

Onoranze funebri Roma, ecco perché scegliere Taffo

Le agenzie di onoranze funebri a Roma sono numerose, ma in poche sono quelle che garantiscono servizi puntuali e di elevata qualità. Taffo Funeral Services è l’agenzia di onoranze funebri a Roma che assicura invece tutto questo; merito della sua lunga esperienza in un settore, quello funebre, dove a oggi esiste purtroppo ancora molta improvvisazione. Taffo si avvale solo di professionisti e garantisce molteplici servizi per l’organizzazione di un funerale. Dalla preparazione della salma all’allestimento della camera ardente, dalla pubblicazione dei necrologi alla cremazione che dal 2017, grazie al progetto TaffoPet, è stata estesa anche agli animali. Taffo collabora con i forni crematori più tecnologici e qualificati, dislocati su tutto il territorio nazionale e garantisce un sistema brevettato e certificato che assicura a ognuno la certezza assoluta di tutto il processo. Tra i servizi offerti da Taffo anche la dispersione delle ceneri in mare, per coloro che lo richiedono, e la diamantificazione delle stesse ceneri, per creare gioielli che resteranno come prezioso ricordo per coloro che hanno perso una persona cara o un animale. Un servizio esclusivo, quello della diamantificazione, che in Italia in pochi riescono a poter garantire; noi lo facciamo, grazie alla collaborazione con il gruppo svizzero Algordanza.

Chi deve fare i conti con il dolore per la perdita di qualcuno potrà rivolgersi a Taffo Funeral Services, certo di poter contare su persone pronte ad ascoltare che, grazie alla loro empatia, potranno realizzare ogni desiderio circa l’organizzazione di una cerimonia funebre. Proprio l’ascolto della persona che si rivolge a noi riveste un ruolo fondamentale; l’obiettivo è quello di realizzare ciò che il cliente vuole per onorare la persona cara che non c’è più. Taffo Funeral Services offre un servizio di pronto intervento attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 su tutto il territorio nazionale. Ogni sede, compresa la nostra, è aperta dalle 8 alle 19 con orario continuato con possibilità di ricevere su appuntamento anche in orari notturni, in caso di emergenza.