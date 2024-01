L’approvazione degli ETF potrebbe spingere il prezzo del Bitcoin a 200.000 dollari

Di recente, Standard Chartered ha fatto una previsione audace sull'andamento del prezzo del Bitcoin (BTC), suggerendo che potrebbe raggiungere la cifra stratosferica di 200.000 dollari entro la fine del 2025.

La chiave di questa previsione è l'approvazione degli ETF (Exchange Traded Fund) spot su Bitcoin da parte della SEC (Securities and Exchange Commission) degli Stati Uniti. In questo articolo, esploreremo la prospettiva di Standard Chartered e le implicazioni che ciò potrebbe avere per il mercato delle criptovalute. Senza dimenticare, che l’approvazione della SEC potrebbe fornire un vantaggio strategico ad altri progetti in rampa di lancio come Bitcoin Minetrix.

Quando la SEC approverà gli ETF spot su Bitcoin?

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti è al centro dell'attenzione in quanto gli esperti stimano che ci sia una probabilità del 95% che la SEC possa approvare uno o più ETF spot su Bitcoin.

Secondo Bloomberg, la decisione potrebbe essere annunciata già durante questa settimana, secondo alcune fonti della CNBC, che indicano il 10 gennaio 2023 come possibile data dell’attesa approvazione. Questa decisione potrebbe rappresentare un traguardo importante per il mercato delle criptovalute, aprendo la strada a nuove opportunità di investimento.

Altre criptovalute potrebbero trarne vantaggio: Bitcoin Minetrix

L'entusiasmo attorno all'approvazione degli ETF su Bitcoin non riguarda solo il BTC stesso, ma potrebbe avere un impatto positivo sull'intero settore delle criptovalute. Un progetto che sta attirando particolare attenzione è Bitcoin Minetrix (BTCMTX), un fornitore di cloud mining basato su Ethereum. Il suo obiettivo è democratizzare l'accesso al mining di Bitcoin attraverso un innovativo modello chiamato "Stake-to-Mine".

Che cos'è Bitcoin Minetrix

Bitcoin Minetrix mira a rendere il mining di Bitcoin accessibile a un pubblico più ampio, eliminando la necessità di costose attrezzature specializzate. Il suo modello "Stake-to-Mine" consente a chiunque di guadagnare ricompense di mining semplicemente bloccando in un pool di mining il suo token nativo BTCMTX. Invece di dover effettuare l'acquisto di hardware costoso e complesso da configurare, gli investitori possono ora partecipare al mining di Bitcoin in modo più semplice e accessibile.

La prevendita raggiunge nuovi massimi

Recentemente, Bitcoin Minetrix ha tagliato un importante traguardo nella sua prevendita, superando gli 8 milioni di dollari di finanziamento da parte di investitori entusiasti. Questo indica un forte interesse da parte della community verso le caratteristiche innovative del progetto. Con oltre 11.200 persone attive nel canale Telegram di Bitcoin Minetrix, sembra che la community sia pronta a sostenere questa iniziativa.

Come acquistare Bitcoin Minetrix durante la prevendita

Ecco come acquistare i token Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) durante la prevendita seguendo semplici passaggi.

Scarica un wallet crypto: assicurati di avere un portafoglio cripto compatibile con i token ERC-20, come MetaMask. Acquista ETH, BNB o USDT: carica il portafoglio con ETH, BNB o USDT. Puoi acquistare ETH direttamente su MetaMask o tramite broker di fiducia. Connettiti al sito della prevendita di BTC Minetrix: Visita bitcoinminetrix.com e clicca su 'Connetti Wallet'. Scegli MetaMask e segui le istruzioni. Acquista i token $BTCMTX: Seleziona la valuta desiderata (ETH, USDT o BNB) e inserisci l'importo. Conferma l'acquisto tramite MetaMask. Guadagna ricompense per lo staking di $BTCMTX: Scegli di bloccare i token nel pool di mining e guadagnare ricompense. Richiedi i token Bitcoin Minetrix: Dopo la prevendita, richiedi i tuoi $BTCMTX visitando il sito e cliccando su 'Richiedi'. Segui le istruzioni per completare la transazione.

Il futuro di Bitcoin Minetrix

La previsione di Standard Chartered sulla crescita del prezzo del Bitcoin entro il 2025 potrebbe essere un catalizzatore positivo per progetti come Bitcoin Minetrix. La democratizzazione del mining attraverso un modello tokenizzato potrebbe diventare sempre più attraente per gli investitori che cercano un accesso semplice al settore delle criptovalute.

Grazie all'innovativo approccio "Stake-to-Mine" di Bitcoin Minetrix, gli investitori possono godere di rendimenti elevati, si parla di un APY dell’80% al momento della stesura di questo articolo, e partecipare al mining di Bitcoin senza le complessità tradizionali.

Conclusioni

L'approvazione degli ETF spot su Bitcoin potrebbe segnare un momento cruciale per l'intero settore delle criptovalute. La previsione di Standard Chartered di un prezzo di 200.000 dollari del Bitcoin entro il 2025 ha attirato l'attenzione degli investitori, e progetti innovativi come Bitcoin Minetrix stanno capitalizzando su questo interesse crescente.

Mentre il futuro del settore crypto continua a evolversi, gli investitori possono scoprire nuove opportunità e modelli di investimento che rendono accessibile e redditizio il mondo delle criptovalute.

