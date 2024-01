Nuove criptovalute da tenere d'occhio: Launchpad XYZ raccoglie 2,5 milioni di dollari, la prevendita termina tra 2 settimane

Il progetto Web3 crypto Launchpad XYZ (LPX) continua la sua prevendita, superando il traguardo di 2,5 milioni di dollari.

Con un lancio ufficiale previsto nelle prossime settimane, Launchpad XYZ rimane una delle nuove piattaforme più seguite nello spazio blockchain.

La prevendita XYZ di Launchpad entra nella fase finale mentre cresce l'hype degli investitori

La prevendita di Launchpad XYZ sta per entrare nella fase finale. La presale consente agli investitori di acquistare LPX, il token di utilità nativo di Launchpad XYZ, che alimenterà le funzionalità della piattaforma e garantirà l'accesso a vantaggi esclusivi.

Attualmente, i token LPX sono disponibili per $ 0,0445, anche se questo prezzo scontato sarà offerto solo per altri undici giorni.

Launchpad XYZ ha anche cinque livelli di pass di accesso NFT disponibili, legati all'importo dell'investimento, che forniscono diversi livelli di vantaggi per l'abbonamento.

Con la prevendita nella fase finale, i membri della community di Launchpad XYZ Telegram credono che ora sia il momento ottimale per essere coinvolti.

Il team di Launchpad XYZ ha espresso l'intenzione di listare il token LPX sui principali exchange subito dopo la fine della prevendita, il che aumenterebbe la visibilità e l'accesso al token.

Launchpad, Il modo più facile per usare il Web3

Ma cos'è esattamente Launchpad XYZ e perché sta generando così tanto entusiasmo?

Come delineato nel white paper del progetto, Launchpad XYZ si sforza di essere un punto di accesso unico al mondo Web3 sia per i trader di criptovalute esperti che per i nuovi arrivati.

La piattaforma offre una serie di utili strumenti di trading e l'accesso a un'esclusiva comunità focalizzata sulle criptovalute.

Al centro dell'esperienza Launchpad XYZ ci sono potenti funzionalità di analisi volte ad aumentare la precisione del trading.

Il Launchpad Quotient (LQ) fornisce approfondimenti generati dall'intelligenza artificiale per guidare il processo decisionale e utilizza oltre 400 fonti di dati per dare ai trader un vantaggio sul mercato.

Oltre ad affinare le capacità di trading, Launchpad XYZ consente una gestione fluida delle partecipazioni attraverso funzionalità come un portafoglio Web3 con custodia personale.

Gli sviluppatori hanno anche rivelato piani per un exchange decentralizzato (DEX) personalizzato e funzionalità di trading NFT.

Ci sarà anche un mercato degli asset frazionati, dove gli investitori potranno acquistare beni di alto valore come beni immobili e opere d’arte.

Infine, unendo la comunità dei trader attraverso materiali didattici e programmi di premi NFT, Launchpad XYZ aiuta a facilitare la condivisione delle conoscenze oltre ai suoi pratici strumenti analitici.

Con la piattaforma in rapido sviluppo di nuovi casi d'uso, la missione di Launchpad XYZ è chiara: abbassare le barriere al trading di criptovalute offrendo gli strumenti essenziali per il successo in un'unica piattaforma facile da usare.

Il crescente supporto e la presenza sui media segnalano il potenziale crescente di LPX

Il progetto ha attirato il sostegno di influencer famosi Michael Wrubel, aumentandone la visibilità.

È stato messo in evidenza anche il team di sviluppo di Launchpad, guidato dal CEO Terence Ribaudo, che ha una vasta esperienza come imprenditore di criptovalute.

A meno di due settimane dalla fine della prevendita di Launchpad XYZ, ora potrebbe essere un'ottima occasione per ottenere il vantaggio del first mover prima del debutto sullo scambio di LPX.

La roadmap concreta del progetto, il successo dei finanziamenti e il crescente slancio della comunità consolidano il suo status come uno dei prossimi lanci di criptovalute più entusiasmanti del 2024.

