“Primavera a Mirafiori”: il nuovo documentario della Cooperativa Labins cerca fondi

“Primavera a Mirafiori” è il documentario realizzato dalla Cooperativa sociale Labins - acronimo e sintesi di Laboratorio di Innovazione Sociale nata dall’esperienza dei soci fondatori che hanno operato nell'Area delle Politiche Sociali della Fondazione Compagnia di San Paolo - che racconta la storia del quartiere attraverso il punto di vista dei suoi abitanti.

Andrea Serafini torna a Mirafiori per raccontare un quartiere che, grazie all'impegno degli abitanti, è riuscito a superare il degrado verso cui sembrava avviato negli anni Ottanta. Il documentario ripercorre la vita del quartiere in quei tempi bui, attraverso un archivio inedito di film in Super8, realizzati negli anni Ottanta e Novanta da un gruppo di maestri, con gli allievi della scuola elementare Cairoli. Quei film, basati su storie e personaggi creati dai bambini, riflettono le dinamiche familiari e domestiche del tempo, le paure e i sogni dei giovani autori. Primavera a Mirafiori racconta il percorso di una comunità nata per rispondere alla richiesta di manodopera della fabbrica, che trova la forza per sopravvivere al XX secolo e si trasforma in una comunità vera.

La campagna di crowdfunding



Per riuscire a trovare i finanziamenti necessari per terminare il documentario, è stata lanciata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - per coprire le restanti spese di produzione e post-produzione. Sostenendo il progetto, sarà possibile entrare a far parte della rete che supporta la crescita di Mirafiori e diventare anche produttori esecutivi.

Per info:

https://www.<wbr></wbr>produzionidalbasso.com/<wbr></wbr>project/primavera-a-mirafiori/<wbr></wbr>