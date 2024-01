BONK e PEPE KO, ma questa nuova meme coin continua a salire

Le principali meme coin stanno iniziando a scendere questa settimana: oggi sono quasi tutte in rosso.

Il sentimento rialzista si è in qualche modo attenuato dopo l’approvazione dell’ETF spot Bitcoin da parte della SEC, facendo sì che tutti i settori vedessero rintracciamenti nel mercato.

Le principali meme coin come $BONK e $PEPE registrano cali del 15%, mentre anche i leader del settore $DOGE e $SHIB registrano cali del 5% durante la settimana.

C’è però una nuova meme coin che suscita l’interesse degli investitori grazie all’innovativo meccanismo stake-to-bridge, confidando che possa offrire 100x nel settore delle meme coin per il 2024.

Le meme coin subiscono un duro colpo: $BONK crolla del 16% questa settimana

L’intero settore delle meme coin è in calo questa settimana poiché la sua capitalizzazione di mercato è scesa al livello di 21 miliardi di dollari.

Le monete di punta come $DOGE e $SHIB hanno visto pullback più morbidi intorno al 5%, mentre le seconde classificate stanno vedendo pullback ancora più profondi.

Ad esempio, questa settimana $BONK è sceso del 16% raggiungendo $ 0,0000129.

Di conseguenza, $BONK è ora in sconto del 62% rispetto al suo massimo storico e viene negoziato al di sotto del livello MA a 50 giorni.

La meme coin si trova attualmente all'interno di un intervallo compreso tra la resistenza a 0,0000178 $ e il supporto a 0,0001 $.

La resistenza è fornita da un ritracciamento ribassista di .382 Fib, misurato dal massimo storico al minimo oscillante, mentre il supporto è fornito da un .786 Fib dalla candela rialzista più in alto.





Guardando al futuro, se i venditori continuano a far scendere i prezzi, il primo supporto si trova a 0,000012$. Questo è seguito dal supporto all'angolo inferiore dell'intervallo a 0,00001$.

Se i ribassisti continuano al di sotto dell'intervallo, il supporto aggiuntivo si trova a $ 0,0000076 (MA a 100 giorni), $ 0,000006 e $ 0,000004 (MA a 200 giorni).

Anche $PEPE registra un calo dei prezzi del 15%

Anche $PEPE è in difficoltà questa settimana, con un crollo del 16%, spingendo i prezzi fino a $ 0,0000011.

La criptovaluta era salita fino a $ 0,0000016 a dicembre, ma da allora ha stabilito un range compreso tra $ 0,0000015 e $ 0,0000011.

Viene inoltre negoziato all’interno di un canale di prezzo discendente, indicando che gli orsi hanno il controllo.

Il mercato dovrebbe rompere questo intervallo di breve termine per dettare la direzione successiva.

Guardando al futuro, il primo supporto si trova a 0,0000011$. Questo è seguito dal supporto a $ 0,000001, $ 0,0000095 e $ 0,000008.

Quali meme coin sono in aumento?

Mentre i pesi massimi crollano, i trader stanno rivolgendo la loro attenzione ad alternative meno conosciute in grado di offrire rendimenti molto più elevati.

In particolare, $SPONGE sta attirando l'attenzione mentre i trader sfruttano la sua utilità stake-to-bridge per accedere all’aggiornamento V2.

$SPONGE ha già ottenuto un rendimento pari a 100 volte nel 2023 e il team è tornato per riprodurre gli stessi rendimenti nel 2024.

$SPONGE attira 4,2 milioni di dollari in asset investiti per l'aggiornamento alla V2: l'hype è reale

L'hype è reale per $SPONGE in quanto attira 4,2 milioni di dollari di asset in staking nella sua utilità stake-to-bridge mentre gli investitori si preparano per l'aggiornamento V2.

Spongebob Token è stata una delle storie di maggior successo nel maggio 2023 dopo essere passata da $ 1 milione a $ 100 milioni, offrendo rendimenti 100x.

Il token ha rapidamente guadagnato popolarità nella community delle meme coin poiché ha accumulato 30.000 follower, facendo sì che gli exchange di punta come Gate.io e MEXC si affrettassero a listare il token.

Spongebob Token ($SPONGE) è tornato per il suo aggiornamento V2 ed è destinato a essere più grande e migliore che mai.

Il team non ospiterà una prevendita tradizionale per il rilancio. Invece, la prossima incarnazione di $SPONGE verrà distribuita attraverso un meccanismo stake-to-bridge, garantendo un’equa distribuzione per i partecipanti.

Coloro che mettono in staking i loro V1 $SPONGE nel contratto di staking guadagneranno un importo equivalente di V2 $SPONGE al momento del lancio. Otterranno anche un APY sulle loro risorse in staking dopo il lancio, ricevendo un incentivo nel mantenere i token bloccati.

Utilizzare la funzione stake-to-bridge è l'unico modo per posizionarsi in V2 $SPONGE.

Se non possiedi $SPONGE, puoi acquistare la V1 tramite il sito web del progetto e metterla automaticamente in staking per l'aggiornamento V2.

Tutti gli $SPONGE V1 inviati al contratto di staking verranno bloccati permanentemente per facilitare la transizione alla V2.

Il team introdurrà anche un ecosistema “play to earn” dopo il lancio per apportare ulteriore utilità alla meme coin.

Nel complesso, $SPONGE ha dimostrato le sue capacità e la sua posizione nel settore delle meme coin nel 2023 ed è tornato per un'altra corsa selvaggia 100x nel 2024.

