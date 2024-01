Fondo sociale, in Piemonte lo stanziamento aumenta a 7 milioni

Aumenta da 5 a 7 milioni lo stanziamento in bilancio per il fondo sociale. Lo ha annunciato l’assessore regionale Chiara Caucino in Commissione urbanistica, presieduta da Valter Marin. “La posta più significativa del Bilancio di previsione - ha detto Caucino - riguarda il Fondo sociale, un intervento della Regione per fornire un aiuto ai soggetti in difficoltà nel pagamento del canone o dei servizi accessori, destinatari di alloggi di edilizia sociale. Dal momento che le richieste di aiuto sono aumentate - ha spiegato - ho voluto fare uno stanziamento aggiuntivo che porti da 5 a 7 milioni, una cifra che ci consenta di rispondere alle esigenze delle famiglie almeno per la prima parte dell'anno”.

Riguardo le risorse da destinare alle politiche della casa ha poi relazionato Caucino, "confermiamo anche per il 2024 i capitoli più significativi, garantendo continuità rispetto alle risorse regionali degli scorsi anni. Importanti stanziamenti saranno destinati a sostegno dei soggetti in difficoltà nel pagamento del canone di affitto o che rischiano la perdita della casa per problemi economici, specie a favore delle famiglie più disagiate per la cosiddetta morosità incolpevole. Confermiamo inoltre il sostegno locazione per i genitori separati”.

È intervenuto anche il vicepresidente Fabio Carosso: "Il bilancio di previsione 2024 rispetta tutte le nostre richieste: c’è grande soddisfazione – ha riferito – sia per il capitolo Enti locali, sia per quello urbanistica, poiché siamo riusciti a confermare tutti i capitoli di spesa e questa era la nostra priorità. Per i Comuni e le Unioni di Comuni - ha aggiunto - occorre lavorare nella prossima legislatura ad una legge nuova e più coerente ai tempi in cui viviamo, che consenta ai Comuni di erogare servizi sempre più puntuali per i cittadini. Intanto i Comuni stanno continuando il lavoro di adeguamento dei piani regolatori e, anche su questo, tutti i capitoli dello scorso anno sono stati confermati".