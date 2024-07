Pedonalizzazione di via Roma, dai 5 Stelle la proposta di includere anche le piazze Lagrange e Paleocapa

Nella pedonalizzazione di via Roma potrebbero essere incluse le piazze Lagrange e Paleocapa: è la richiesta della vice capogruppo del Movimento 5 Stelle Dorotea Castiglione, presentata questo pomeriggio in commissione urbanistica. Nelle due piazzette ai lati di piazza Carlo Felice, alla fine di via Roma, potrebbe essere sperimentato un periodo di divieto di transito ai mezzi.



Gli uffici tecnici del Comune hanno dato l'ok alla proposta - strettamente da un punto di vista tecnico - e adesso la palla passerà al Consiglio comunale, che dovrà votare la proposta di mozione, alla Circoscrizione 1, che dovrà dare il parere del quartiere, e alla Giunta, che dovrà eventualmente realizzare il progetto.



Attualmente nelle due piazzette sono presenti circa 40 posti auto destinati alle soste brevi, visto il limite massimo di 2 ore e la non validità degli abbonamenti per i residenti della zona centro.