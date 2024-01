Chieri, l'associazione CioCheVale presenta il progetto Comunità di Supporto all’Agricoltura “CioCheMangio”

L’Associazione di Promozione Sociale CioCheVale di Chieri presenta il progetto Comunità di Supporto all’Agricoltura – CSA “CioCheMangio”.

"Come Associazione siamo impegnati da anni nella valorizzazione dei luoghi della collina torinese e delle piccole comunità che li abitano attraverso la promozione di iniziative finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente e allo sviluppo di un'economia solidale e partecipata" spiegano dall'associazione.

"La nostra CSA “CioCheMangio” è un modello economico innovativo che si basa su un patto tra produttori agricoli e fruitori, nel rispetto di regole condivise per promuovere un consumo di cibo sano per la nostra salute e rispettoso per l’ambiente sia in termini di provenienza che in termini di metodi di produzione".

"È un’esperienza comunitaria alla quale attualmente partecipano oltre sessanta famiglie (fruitori) e nove produttori della collina torinese, fondata sul rispetto e sulla valorizzazione del lavoro agricolo, sull’educazione ambientale e alimentare, sulla partecipazione e solidarietà.

È una relazione tra persone, il cibo che viene consumato, il territorio sul quale questo cresce e coloro che lo coltivano".

Il progetto è attivo nel chierese dal 2022 e pensiamo possa essere un’opportunità poter estendere l’iniziativa anche a Torino, laddove questa proposta possa suscitare interesse e coinvolgimento.

L’evento sarà occasione per presentare in dettaglio il funzionamento della CSA, valutare le potenzialità per un’estensione a Torino e per fornire tutti i necessari approfondimenti.

Il 2 febbraio 2024 alle ore 18, presso la sala “meeting” del Centro Servizi per il Volontariato - Vol.To in via Giolitti 21.