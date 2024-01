E' ai domiciliari, ma evade per compiere un furto: i carabinieri lo sorprendono in un negozio del centro

Era agli arresti domiciliari, ma ha deciso di evadere per compiere un furto in un negozio del centro. L'uomo, un quarantenne, è stato sorpreso dai carabinieri e arrestato quando aveva ancora la refurtiva in mano. L'accusa nei suoi confronti è di furto aggravato ed evasione.

Sempre a Torino, gli stessi carabinieri, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto di reati contro il patrimonio e la persona, hanno arrestato un trentasettenne per tentato furto aggravato. L'uomo, dopo aver infranto il vetro di un'auto in sosta con un martello, è stato sorpreso al suo interno a rubare.