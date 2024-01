Pecetto, arriva il Polo della Salute

3 febbraio 2024: inaugurazione del Polo della Salute

Il 3 febbraio alle 15 verrà inaugurato, in Piazza del Mercato delle Ciliegie, il Polo della Salute di Pecetto Torinese, in un edificio a consumo energetico quasi nullo che comprende al piano superiore una sala multifunzionale con zona ristoro utilizzabile per eventi culturali, sociali e aggregativi, pubblici e privati, riunioni, feste, congressi, spettacoli ed un punto di informazione turistica per la promozione del territorio.

L’Amministrazione Comunale, che si è insediata nel 2019, ha messo tra le priorità del mandato la creazione di un polo sanitario all’interno del Comune di Pecetto Torinese, prima ancora della pandemia da COVID 19, che ha confermato l’importanza di tale iniziativa di medicina territoriale. L’obiettivo essenziale del Polo è quello di fornire un’assistenza efficiente al di fuori della rete ospedaliera, evitando il sovraffollamento di reparti e pronto soccorso con una risposta sul territorio alle esigenze di salute dei cittadini, accogliendo in un’unica sede differenti servizi che riguardano la salute e la cura, iniziando con la Medicina Primaria, con la prospettiva di implementare i servizi con Medici Specialisti e altri operatori sanitari. Fondamentale è stata la collaborazione con l’ASL TO5, con cui si è avviato, dall’inizio del 2024, un progetto di Medicina di Iniziativa, il primo nell’ASL TO5, con l’intervento di una infermiera di comunità/famiglia che, in cooperazione con i medici, potrà effettuare azioni di medicina preventiva e di presa in carico dei pazienti con patologie croniche, in stretta correlazione con il Piano Nazionale della prevenzione ed Piano Nazionale della Cronicità.

Il progetto prevede anche l’attivazione di un Centro Prelievi presso la struttura, con analisi realizzate presso il laboratorio di Patologia Clinica di Moncalieri. Saranno, inoltre, presenti lo sportello del Consorzio dei Servizi Socio-Assistenziali del Chierese, in sinergia con i medici per le attività di supporto alle persone più in difficoltà, e un moderno e più grande centro prelievi dell’AVIS, per proseguire nelle migliori condizioni l’attività di insostituibile apporto al sistema trasfusionale per le pressanti necessità di numerosi pazienti. Stiamo lavorando affinché il Polo della Salute si arricchisca nei prossimi mesi di ulteriori servizi per la comunità pecettese, grazie alla fattiva collaborazione con ASL e Regione. All’inaugurazione invitiamo i cittadini, le associazioni pecettesi, gli amministratori dei Comuni dell’ASL TO5, le autorità regionali e della Città Metropolitana gli operatori del settore sanitario e socioassistenziale. Al termine dell’inaugurazione sarà offerto ai partecipanti un rinfresco presso la sala multifunzionale al piano superiore.