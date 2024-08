Le fiamme divorano un fienile a Isolabella: notte di lavoro per i vigili del fuoco [VIDEO]

Intervento dei vigili del fuoco nella notte per un incendio a una cascina nel comune di Isolabella in via Valfenera. L'allarme è stato lanciato intorno a mezzanotte e venti di questa notte, domenica 4 agosto.



Le fiamme sono divampate dal fienile, totalmente coinvolto nell'incendio. Lo stabile è stato evacuato per garantire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Sul posto da questa notte stanno operando le squadre di Chieri, Santena, Carmagnola, Grugliasco, Volpiano e Asti con il responsabile delle operazioni di soccorso (ROS) dall centrale di Torino.



Presente anche il nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico) che ha operato con termocamere ed esplosimetri per la misurazione di eventuali elementi tossici dovuti alle grosse quantità di vegetazione in combustione che potrebbero produrre concentrazioni pericolose.

L'incendio ha colpito l'intera tettoia dove erano stipate grandi balle di fieno. Il rapido intervento ha fatto sì che le fiamme non coinvolgessero altre aree del cascinale.

Da accertare le cause che hanno scatenato l'incidente. Stando ai primi aggiornamenti non sarebbero coinvolte persone.