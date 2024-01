Bollette "pazze" nelle case popolari Atc, Rosatelli attacca la giunta Cirio: "Lasciamo la polemica fuori dall'edilizia sociale"

Dopo Fratelli d’Italia e Forza Italia, il caso delle bollette “monstre” nelle case popolari di Torino accende lo scontro tra Comune e Regione Piemonte.

L’occasione è una richiesta di comunicazioni voluta dal capogruppo del M5S Andrea Russi, su cui è intervenuto l’assessore ai Servizi Sociali Jacopo Rosatelli. Una settimana fa Atc ha infatti notificato a 55 famiglie gli avvisi di pagamento su quote non pagate di riscaldamento degli anni 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022.

Arretrati da 2mila a 4mila euro

Bollette con arretrati esorbitanti, che vanno dai duemila ai quattromila euro. Un vero e proprio colpo per famiglie spesso in difficoltà economica. Conguagli elevati, come ha spiegato oggi Rosatelli in aula, determinati in particolare dai rincari energetici. E l’assessore ha poi attaccato l’omologo in Regione, Maurizio Marrone. L’esponente di Fratelli d’Italia ha infatti partecipato al presidio con gli inquilini delle case popolari di mercoledì scorso sotto Atc, attaccando anche i vertici dell’ente in quota Forza Italia.

"Lasciamo polemica politica lontana da edilizia sociale"

“Cerchiamo di lasciare la polemica politica – ha osservato Rosatelli - lontana dalla vicende delle persone che abitano l’edilizia sociale”.

“Spiace osservare – ha aggiunto - che altre esponenti di altre istituzioni, che dovrebbero mettere davanti il senso istituzionale, non fanno altrettanto mettendo davanti logica di polemica politica interna allo schieramento”.

L’esponente della giunta Lo Russo ha poi ricordato come Atc sia venuta successivamente incontro ai residenti, proponendo la rateizzazione delle bollette. “Sarebbe stato meglio – ha sottolineato – che questa venisse concepita sin dall’inizio, senza gettare nel panico queste famiglie”.

“Anche quest'anno la nostra città - ha aggiunto Rosatelli - interverrà per accompagnare i nuclei a rischio morosità e quindi di conseguenza, a rischio eventuale di decadenza, nella compilazione della domanda e pagamento della quota minima”.

Minoranza all'attacco

Ad attaccare la giunta Cirio anche il capogruppo del M5S Andrea Russi, che ha osservato: “Il centro-destra che governa la Regione e dirige in modo esclusivo ATC deve trovare soluzioni concrete, invece di partecipare strumentalmente alle proteste contro le bollette abnormi”.

A scagliarsi contro la maggioranza di centrodestra in Regione anche le capogruppo del Pd Nadia Conticelli e di Sinistra Ecologista Alice Ravinale. “Fare propaganda – ha commentato Ravinale - sulla pelle di chi non ha una casa è uno spettacolo indecoroso. Il centrodestra ha tagliato fondi alla casa, 12 milioni di euro in meno solo a Torino”.

Conticelli ha invece sottolineato come serva trasparenza sulle bollette. Un tema, ha aggiunto l'esponente dem, di cui “dovrebbe occuparsi il centrodestra invece di manifestare contro se stesso, prendendo in giro cittadinanza e istituzioni”.