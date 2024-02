Una legge regionale per il settore forestale

Più stabilità per gli operai forestali in Piemonte: “Una legge importante nell’ambito della valorizzazione e del potenziamento del settore forestale” ha affermato l’assessore Marco Gabusi dopo la votazione positiva a maggioranza, in quinta e terza Commissione congiunta, del disegno di legge 264 “Norme in materia di lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale”.

Il testo viene quindi trasmesso in prima Commissione per l’esame della norma finanziaria.

Nel corso dei lavori, presieduti da Angelo Dago, sono stati votati i quindici articoli, con l’inserimento di alcuni emendamenti tecnici, concordati con gli uffici.

L’articolato ha lo scopo dichiarato di dare tutela giuridica e stabilità, anche per i finanziamenti, i mezzi e le dotazioni agli operai forestali, “fondamentali per la tutela del territorio”.

Sono stati designati relatori Valter Marin (Lega) per la maggioranza e, Silvana Accosato (Luv), per le opposizioni.