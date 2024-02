Con Federbimbi nasce a Cuneo e a Torino la prima federazione che raggruppa operatori di baby parking

Si chiama Federbimbi ed è la prima federazione italiana che raggruppa i baby parking. L’associazione no-profit - nata da un progetto tra titolari di strutture e Confesercenti Cuneo -, pur essendosi costituita da poche settimane, ingloba già 37 strutture presenti nel Cuneese e nel Torinese.

“Abbiamo deciso di dare vita a Federbimbi per raggruppare gli operatori di un settore molto vivace e presente sul nostro territorio piemontese - spiega il presidente Cinzia Marchisio di Peveragno - ma che, ciò nonostante fino ad ora non aveva una associazione nella quale confrontarsi per dare servizi sempre migliori, ma anche risolvere eventuali criticità”.

I baby parking sono una realtà molto importante e soprattutto utile per quei genitori che necessitano di un aiuto durante la giornata, per accudire i proprio figli.

“Soprattutto nei comuni piu piccoli - prosegue il presidente Marchisio - queste strutture sono un punto di riferimento per le famiglie, soprattutto là dove, come accade appunto nelle realtà più piccole, non ci sono asili”.

“Il nostro primo obiettivo - prosegue Cinzia Marchisio - è quello di farci conoscere e soprattutto far conoscere la nostra professionalità, i servizi che possiamo offrire e le possibilità di lavoro che offriamo. Siamo un sostegno importante per le famiglie, grazie alla flessibilità di orari e anche per accogliere sia bimbi da 3 mesi a 3 anni che per i bambini 3-6 anni”.

“I baby parking sono un servizio indispensabile per i genitori - sottolinea il direttore generale Confesercenti della provincia di Cuneo, Nadia dal Buono -. Per questo ho subito accettato la proposta di creare Federbimbi, prima federazione in Italia che ingloba gli operatori di queste strutture. Non dimentichiamo che i baby parking non solo sono una soluzione ottimale per le famiglie ma creano anche indotto economico, essendo fonte occupazionale importante, soprattutto nei piccoli paesi”.

Per far conoscere Federbimbi è stato organizzato un incontro che si svolgerà mercoledì 21 febbraio alle ore 18 presso “A La Sousta” a Peveragno, in via IV Novembre. Oltre alla presentazione del consiglio direttivo e della presidenza, sarà discussa la nuova normativa del novembre 2023 e presentati gli eventi del prossimo mese. All’incontro sono stati invitati tutti i sindaci dei comuni dove esiste un baby parking e quelli dei comuni limitrofi.

Vista l’importanza della discussione, hanno confermato la loro partecipazione il consigliere della Regione Piemonte Paolo Bongioanni ed il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo.