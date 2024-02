Italia Viva: all'auditorium Leo Chiosso un incontro sulla gestione sanitaria in Piemonte

Venerdì 16 febbraio alle 17.45, presso l’auditorium Leo Chiosso di Chieri, in via Conceria 2, Italia Viva terrà un importante evento sul tema della gestione sanitaria in Regione Piemonte.

Tema dell’evento è la gestione razionale delle risorse pubbliche impiegate nell’assistenza sanitaria in Piemonte, e l’auspicio che la nostra regione possa Þnalmente raggiungere gli standard di servizio garantiti dai servizi sanitari delle altre regioni del nord-Italia.

Pier Antonio Pasquero, Presidente di Italia Viva del Chierese-Carmagnolese, aprirà la serata presentando un gruppo di persone con indubbie competenze in materia (si veda la scaletta degli interventi sull’allegata locandina).

Il Sindaco Sicchiero parlerà del silenzio sulle sorti dell’ospedale cittadino, alla luce della realizzazione del nuovo ospedale di Cambiano, che dovrebbe assorbire l’attività oggi svolta dagli ospedali di Chieri, Carmagnola e Moncalieri.

Presenti anche la Senatrice Silvia Fregolent, Presidente regionale di Italia Viva Piemonte, di Maria Angela Ferrero, Presidente di Italia Viva provincia di Torino e dell’On. Luigi Marattin, Responsabile economico del partito. Tra i relatori spiccano i nomi del Dott. Giovanni Monchiero, già direttore generale dell’ASL di Alba-Bra, già commissario straordinario dell’ospedale Molinette, e deputato della Repubblica, per una legislatura, membro della Commissione Sanità.

Il gruppo è completato dal Dott. Sergio Bretti, oncologo, già primario della ASL TO4 e dal Dott. Franco Ancona, professionista già impegnato in importanti progetti di razionalizzazione e di trasformazione organizzativa di servizi sanitari regionali.

Il dibattito sarà moderato dal Dott. Rodolfo Brun, psicologo, già responsabile del Servizio Psicologico del Centro Trapianti dell’Ospedale Città della Salute.

