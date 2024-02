Rapina in centro ai danni di un ragazzo di vent'anni: due giovani gli portano via il giubbotto e un marsupio

Un giovane di 19 anni, marocchino, è stato arrestato dalla polizia perché gravemente indiziato di rapina in concorso con persona rimasta ignota.

Erano circa le 3 di notte quando la pattuglia di Barriera Nizza è passata nella zona di Largo Vittorio Emanuele II, dove ha visto due ragazzi in difficoltà per strada. Uno di loro, di 21 anni, ha riferito agli agenti di essere appena stato rapinato del proprio giubbotto griffato e del marsupio da parte di due giovani.

I poliziotti li hanno rintracciati nella vicina via San Quintino: alla vista della pattuglia, però, i due si sono divisi scappando. Uno di loro è stato raggiunto: il 19enne marocchino indossava proprio il giubbotto rapinato poco prima. Nelle tasche del pantalone del fermato, anche due pezzi di hashish, sottoposti a sequestro amministrativo.

La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario e il giovane arrestato per rapina in concorso.

Nella notte di mercoledì, un altro tentativo di rapina in strada, questa volta fallito, commesso da un giovanissimo. Gli agenti di Madonna di Campagna hanno fermato un diciannovenne tunisino che, con la scusa di chiedere una sigaretta a un uomo, lo ha raggiunto e bloccato. La vittima si è dimenata per allontanarsi ma è stata colpita da una lama che per fortuna le ha soltanto lacerato la giacca.

L'aggressore ha provato a rubare il cellulare all'uomo, colpito anche da un calcio in pieno volto. Poi si è allontanato in un edificio abbandonato all’interno del parco della Colletta. La polizia lo ha poi rintracciato lì il giorno successivo.