Macelleria Monieri: carni di qualità eccellente dal 1933

La macelleria Monieri venne fondata nel 1933 da Federico Monieri tra le dolci colline della Valle del Seveso e ancora oggi rappresenta un vero punto di riferimento per tutta l’Alta Brianza per l’ottima qualità delle carni bovine di Razza Piemontese, la scrupolosa selezione delle materie prime e il servizio sempre attento e curato in ogni minimo dettaglio. Una vera tradizione di famiglia che, di generazione in generazione, viene portata avanti e rinnovata con impegno quotidiano e dedizione per il proprio lavoro.

La carne bovina di Razza Piemontese della Macelleria Monieri è certificata COALVI e proviene solo da allevamenti d’eccellenza 100% italiani. Si tratta di una delle carni più pregiate al mondo per le sue eccezionali caratteristiche organolettiche e nutrizionali, che la collocano ai massimi livelli per tenerezza, sapore e salubrità.

Infatti, le carni bovine di Razza Piemontese sono note per essere particolarmente magre e gustose, con un ridottissimo contenuto di colesterolo e un’elevata percentuale di grassi insaturi, utili per il benessere di tutto l’organismo e adatte per ogni tipo di alimentazione e a tutte le età.

La Macelleria Monieri propone diversi tagli di carne bovina di Razza Piemontese, tra cui le pregiate fiorentine di Bue Grasso di Carrù, le costate, le lombate, i carpacci e le freschissime battute al coltello, ritenute uno dei modi migliori per assaporare il gusto unico e inconfondibile della carne di Fassone. In negozio, è anche possibile acquistare ottima carne di pollame, rigorosamente allevato a terra, ma anche di Coniglio Grigio di Carmagnola e di suino con ottime preparazioni già pronte per la griglia.

Per chi non ha molto tempo per cucinare e preferisce comprare prodotti pronti in pochi minuti, il banco della Macelleria Monieri propone un’ampia gamma di squisite preparazioni, realizzate sul momento ed esclusivamente con le migliori carni pregiate italiane, come hamburger, involtini, arrosticini e coscette già aromatizzate e pronte per essere cucinate in pentola o in forno.

Oltre a ciò, il reparto gastronomia della Macelleria Monieri è ricchissimo di proposte interessanti per un pasto sano, invitante e completo, da gustare ogni giorno o nelle occasioni più importanti, con antipasti, primi e secondi classici o della tradizione, che riescono a soddisfare anche i palati più esigenti.

Presso la Macelleria Monieri, si possono anche trovare una grande varietà di formaggi di alta qualità, sia freschi sia stagionati, realizzati con latte bovino, ovino e caprino dalle più prestigiose aziende casearie italiane e francesi, oltre a moltissimi salumi di produzioni d’eccellenza italiane, come il Prosciutto di Cinta Senese, l’originale e prelibata Bresaola di Fassone Piemontese di produzione propria, la Bologna al Tartufo o l’Arrosto di Reale.

Per offrire un servizio di qualità, sempre completo ed efficiente alla propria clientela, la Macelleria Monieri offre la possibilità di prenotare e ritirare la spesa in negozio, telefonando al numero 0362 564319 e negli orari di apertura del punto vendita in Via Garibaldi 4 a Lentate sul Seveso (MB).