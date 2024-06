Il Regio invita il pubblico a salire sul palco: "Entra in scena, diventa protagonista di 'Gianni Schicchi'"

Vuoi vivere l'opera in un modo unico e interattivo? Il Teatro Regio ti dà la possibilità di prendere parte alla messa in scena di Gianni Schicchi, l’ultima opera del Trittico di Giacomo Puccini che chiuderà la Stagione a giugno.



Potrai salire sul palcoscenico e vivere l'azione a pochi metri dai protagonisti, immergendoti così nella meravigliosa musica dell'opera famosa in tutto il mondo anche per l’immortale aria «O mio babbino caro».



Tobias Kratzer, regista del Trittico di Giacomo Puccini (Il tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi in scena dal 21 giugno al 4 luglio) ha creato un nuovo allestimento che prevede legami visivi tra i tre atti unici, in ogni atto emergono infatti elementi degli altri due.



Per Gianni Schicchi, Kratzer ha scelto di portare in scena gli spettatori nel vero senso della parola. Ha ideato infatti delle gradinate in palcoscenico, che fanno da sfondo alla scena, da dove il pubblico osserva la storia della famiglia come se fosse in uno studio televisivo dove si gira un reality show. I partecipanti dovranno quindi applaudire, ridere o fischiare e commentare quanto accade in palcoscenico guidati dagli “scaldapubblico”, proprio come durante la registrazione di uno show televisivo.



Sei pronto a lasciarti travolgere dalla magia di questa performance?



Se hai 18 anni compiuti e desideri prendere parte a questa grande avventura musicale e teatrale, invia la tua candidatura entro e non oltre il 5 giugno compilando i moduli che trovi su:

https://www.teatroregio.torino.it/entra-scena-diventa-protagonista-dellopera

E diventerai uno dei protagonisti di Gianni Schicchi!!!!

Per ulteriori Informazioni: direzionediscena@teatroregio.torino.it