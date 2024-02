Politiche giovanili, il Tavolo della Città Metropolitana al lavoro

Il 2024 fa registrare nuove progettualità di Città metropolitana di Torino rivolte al mondo giovanile: si chiamano Campus diffuso in provincia - Per un'ora d'amore - Stati generali delle politiche di genere - Politikè le iniziative concordate con i Comuni del territorio per dare impulso alle politiche giovanili, senza trascurare i progetti di Servizio civile universale e digitale in atto.

Un impegno forte, voluto dalla consigliera metropolitana delegata alle politiche giovanili Valentina Cera, che martedì 20 febbraio alle 10 insedia il Tavolo metropolitano per le politiche giovanili con amministratori e amministratici locali e funzionari che all'interno dei propri Comuni si occupano di politiche giovanili.

"Un'occasione di confronto per raccontare l’organizzazione, le attività, i progetti in corso, le difficoltà e le carenze, i finanziamenti - dice Valentina Cera - presenteremo le proposte che abbiamo ricevuto e daremo avvio al Coordinamento metropolitano sulle politiche giovanili individuando forme e modalità operative condivise, perché il lavoro sia comune e portato avanti insieme".