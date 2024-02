Borgo Filadelfia, una frase sui social da parte della Famiglia Mongelli per concludere la vicenda di un negozio storico

"La Famiglia Mongelli ringrazia, con tanto affetto, tutti i suoi clienti". Non è più un fulmine a ciel sereno, ma il messaggio scritto nero su bianco (e affidato ai canali social tramite una delle pagine più attive sul territorio), lascia in bocca quell'amaro delle cose ormai definitive. Come annunciato qualche settimana fa, lo storico negozio di alimentari di Borgo Filadelfia si avvia davvero alla pagina conclusiva di una storia lunga, "buona" (nel senso più goloso del termine) e che ha saputo lasciare dietro di sé un senso di nostalgia che è anche testimonianza di quanto si è saputo fare. Ed ecco che, in continuità con un rapporto sempre stretto e di territorio con le persone che si servivano tra i suoi scaffali, il negozio specializzato in bontà provenienti dalla tradizione culinaria del Sud ha voluto anche salutare. E ha scelto le parole con cura, una per una. Ringraziando tutti coloro "che, nel corso di questi anni, le sono stati vicini, supportandola in ogni momento con sincera amicizia e li porterà sempre nel proprio cuore".

Il negozio si trova in via Spano, quansi all'angolo con corso Unione Sovietica. E ha sempre rappresentanto un riferimento (oltre che un fornitore fidato) per una popolazione che vanta da sempre radici meridionali. Se ne va così un altro pezzo di storia per il commercio di Borgo Filadelfia. E gli stessi social sono la dimostrazione dell'affetto che circonda la famiglia, tra cuori e messaggi di stima.