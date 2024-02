Nuova vita alle carrozzine: sette sono state rigenerate e destinate alla Città della Salute

Martedì 20 febbraio alle 10, presso il COES Centro Oncologico Ematologico Subalpino dell'ospedale Molinette (via Cherasco 15), si terrà un momento di ringraziamento per la donazione da parte dei Lions Club Rivoli Castello di 7 carrozzine rigenerate alla Città della Salute di Torino con destinazione d’utilizzo al COES e al reparto e ambulatorio di Oculistica dell'ospedale San Lazzaro.

I Lions International donano queste carrozzine dando nuova vita ad ausili ormai dismessi ma ancora utilizzabili , dopo una revisione, per le persone che ne hanno bisogno.

I Lions International da sempre hanno diretto le loro scelte ed azioni verso il bene della comunità, coinvolgendosi in diversi settori, tra i quali la disabilità, la malattia, l’ambiente. In questo caso la loro azione ha coinvolto l'ospedale, la casa di tutti noi nei momenti di maggiore fragilità, una casa che, pur nella sua complessità, vuole essere accogliente ed anche adeguata ai tempi, inserendosi nei circoli virtuosi green necessari per salvaguardare il Pianeta.