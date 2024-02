La giunta approva il percorso di cooperazione internazionale tra Torino e la Costa d'Avorio

La Giunta comunale, nella seduta odierna, su proposta della vicesindaca Michela Favaro, ha approvato il progetto di Cooperazione Internazionale "Torino - Daloa: percorsi di partenariato territoriale sostenibili".

La Città di Torino, vincitrice del Bando “Piemonte e Africa Sub sahariana - Anno 2023”, che ha come obiettivi la promozione dello sviluppo locale sostenibile dei contesti territoriali dei Paesi dell’Africa Sub–sahariana identificati e migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali; ridurre la povertà, le ineguaglianze e l’insicurezza alimentare; facilitare le relazioni tra le comunità partner, piemontesi e africane; migliorare la reciproca percezione dei territori, favorendo in particolare una maggiore conoscenza delle realtà nelle quali si originano i flussi migratori.

"Il progetto “Torino e Daloa: percorsi di partenariato territoriale sostenibili” - ha dichiarato la vicesindaca Favaro - che vedrà la Città di Torino capofila, si propone di contribuire al rafforzamento delle relazioni istituzionali tra le Città del Piemonte e le municipalità della Costa d’Avorio e di collaborare al rafforzamento istituzionale tra Torino e Daloa".

Tra le principali attività del progetto sono previste seminari online su food policy/sicurezza alimentare, politiche locali di formazione professionale per donne, missioni istituzionali strumentali al progetto; formazione professionale per giovani donne; educazione alimentare per bambini; attività strumentali e di sostenibilità. Sono previste altresì attività di comunicazioni a Daloa e a Torino.

La durata del progetto è di 12 mesi, da aprile 2024 ad aprile 2025.