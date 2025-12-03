Giornata internazionale delle persone con disabilità: l’impegno della Regione per l’inclusione scolastica e lavorativa

Istruzione, lavoro, formazione e orientamento: un Piemonte che non lascia indietro nessuno. In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la Regione conferma il suo impegno per favorire l’inclusione scolastica e lavorativa, ponendo al centro le persone con disabilità e i loro diritti. Mai prima d’ora sul nostro territorio erano state stanziate così tante risorse per dare vita a una società finalmente inclusiva.

«L’inclusione non è uno slogan, ma un impegno quotidiano che richiede visione, responsabilità e investimenti concreti. In questi anni abbiamo scelto di mettere al centro le persone con disabilità, rafforzando il diritto allo studio, alla formazione e al lavoro con misure che non hanno precedenti sul nostro territorio. Ogni euro investito è un passo verso una società più giusta, dove nessuno venga lasciato indietro. Continueremo su questa strada con determinazione, perché l’inclusione è un valore, ma prima ancora è un dovere verso la nostra comunità e verso il futuro della nostra Nazione» ha dichiarato Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte.

Interventi su lavoro e disabilità

Negli ultimi anni, sotto la guida dell’assessore Elena Chiorino, il Fondo Regionale Lavoro e Disabilità ha ottenuto significati risultati, finanziando progetti concreti per l’inserimento lavorativo, il supporto all’autonomia personale e l’accompagnamento individualizzato verso il mondo del lavoro.

Tra le principali misure: il buono servizi lavoro (13 milioni di euro investiti per 7200 persone prese in carico, di cui oltre il 45% ha instaurato un rapporto di lavoro (di qualsiasi tipo) entro 12 mesi, i progetti "speciali" per l'inclusione lavorativa che hanno coinvolto oltre 700 persone e gli interventi per le imprese (25 milioni di euro).

Ammontano invece a 2,2 milioni di euro i fondi investiti per il progetto Percorsi#Possibile, Percorsi Trasversali per le Competenze e l’Orientamento, un progetto che coinvolge 70 scuole e avvierà 570 percorsi personalizzati, con l’obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani alle esperienze di raccordo scuola-lavoro e alla vita sociale e collettiva.

3,7 milioni sono le risorse stanziate per realizzare i progetti di pubblica utilità rivolti alle persone con disabilità.

Sempre nell’ambito lavorativo, sono 1,5 milioni le risorse regionali e FSE Plus stanziate per realizzare i cantieri di lavoro rivolti alle persone con disabilità, coprendo interamente il costo dell’indennità di cantiere.

Sostegno all’inclusione scolastica

Sul fronte scolastico, la Regione Piemonte ha intensificato gli interventi per favorire una piena inclusione degli studenti con disabilità, sostenendo attività di supporto personalizzato, il potenziamento della formazione per i docenti e l’acquisto di strumenti tecnologici che facilitano l’apprendimento. Spiccano i 10 milioni di euro investiti dalla Regione per l’assistenza all’autonomia e comunicazione degli studenti in condizione di disabilità (la metà per garantire il trasporto degli alunni).

Per gli studenti con disabilità superiore al 66% o con il riconoscimento della disabilità, solo nell’anno accademico 2024-2025 sono state assegnate 227 borse di studio, per il valore complessivo di 1,8 milioni.

La Regione ha inoltre attivato un contributo straordinario di 300 mila euro a studenti con disabilità dal 46% iscritti al collocamento mirato: ne hanno beneficiato 46 studenti. Per favorire l’inclusione degli studenti sordi attraverso il bilinguismo italiano/LIS, invece, la Regione ha stanziato dal 2020 a oggi 1,6 milioni di euro.

Formazione professionale

Relativamente all’offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) la Regione finanzia annualmente circa 1.200 interventi di sostegno per l’inclusione di allievi con disabilità, Esigenze Educative Speciali (E.E.S.) e BES con svantaggi socioeconomici, linguistici e culturali certificati. Le risorse complessive impiegate per questi interventi ammontano a circa 9 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli interventi per l’inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità per l’anno formativo 2024-2025 sono stati stanziati, a valere sul Fondo regionale per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, 5,4 milioni di euro per la realizzazione di percorsi formativi e 400.000 euro per progetti a supporto dell’integrazione degli allievi con disabilità. Alla data del 28 novembre 2025 sono stati attivati 133 corsi di formazione, rivolti a 1070 persone con disabilità, e 115 progetti di supporto individuale.