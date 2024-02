Edenred, Frediani: "Preoccupazione per le indagini sulla società partner della regione nella gestione dei voucher scuola"

"Apprendiamo con preoccupazione dell'indagine avviata nei confronti dei vertici di Edenred Italia e del sequestro di 20milioni da parte della Procura di Roma. La società, infatti, gestisce la procedura legata all'erogazione dei voucher scuola nella nostra regione ed il timore è che ci siano ricadute sul servizio destinato alle famiglie che ogni anno chiedono di poter accedere a questa importantissima forma di sostegno allo studio". A spiegarlo è Francesca Frediani, consigliere regionale Unione Popolare Piemonte.

"Auspichiamo che la situazione venga chiarita al più presto e che le famiglie non subiscano interruzioni nelle procedure di erogazione dei buoni e che non si rilevino ulteriori possibili irregolarità da parte dell'azienda, per il bene dei lavoratori e dei cittadini che utilizzano il servizio".