“Professioni in luce”: presentata l’iniziativa dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica

Si è tenuta ieri presso il Centro Congressi dell’Unione Industriale di Torino, in occasione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, la presentazione dell’iniziativa "Professioni in Luce”. Nata per volere dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Torino, Aosta, Alessandria e Asti, il progetto consiste in un’operazione di affissioni nelle quattro città a cui si affianca un'ampia attività digitale dal 21 febbraio al 20 marzo.

“L’iniziativa mira a informare e coinvolgere il singolo cittadino e l’intera comunità, promuovendo le professioni sanitarie rappresentate dall’Ordine - che conta circa diecimila iscritti - e mettendo in luce il contributo fondamentale e imprescindibile di ciascuna di esse per la qualità delle cure e per l’eccellenza del Servizio sanitario nazionale, nella promozione della salute e nella prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione” - ha dichiarato la presidente dell’Ordine Monica Franconeri - “Insieme vogliamo sensibilizzare la popolazione sulle competenze e i ruoli delle professioni sanitarie, attraverso storie emblematiche dei professionisti coinvolti. Siamo certi che questo progetto sarà di supporto a tutti noi, ma soprattutto agli studenti che vorranno approcciarsi a queste professioni e a questo lavoro, e al singolo cittadino che, spesso, non ha ben chiaro l’esistenza di questi professionisti con ambiti di attività e competenze proprie” ha concluso la Presidente.

Sono intervenuti all’evento: Maurizio Marrone, Assessore alle politiche sociali e dell’integrazione socio-sanitaria regione Piemonte; Jacopo Rosatelli, Assessore Comune di Torino per le politiche sociali, pari opportunità, politiche abitative di edilizia pubblica, coordinamento relazioni con aziende sanitarie, beni comuni; Vincenzo Camarda, Presidente Commissione salute Comune di Torino; Teresa Calandra, Presidente della Federazione Nazionale TSRM e PSTRP; il dott. Maurizio Dall’Acqua, Direttore generale - AO Ordine Mauriziano di Torino; il dott. Carlo Picco, Direttore Generale ASL città di Torino e i segretari dei sindacati più rappresentativi.

In sala presenti anche numerosi professionisti della salute in rappresentanza dei diversi ordini professionali che hanno voluto dare il proprio contributo in questa giornata così importante e, soprattutto, affiancare questa iniziativa che mette in luce e in risalto le 19 professioni sanitarie rappresentate dall’Ordine.

L'Ordine TSRM e PSTRP, ente pubblico non economico che agisce quale organo sussidiario dello Stato, si impegna nella tutela e promozione delle professioni rappresentate.