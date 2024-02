Il Canavese si apre a nuove imprese: il primo anno di C.Next Ivrea vale un 8 in pagella nella ex Olivetti

Voto "otto" per il 2023, con prospettive di arrivare al dieci nel corso di quest'anno. Ecco le pagelle di C.Next Ivrea , la società benefit che presso la storica sede di Olivetti (in via Jervis, a Ivrea) vuole ospitare nuove aziende e attività imprenditoriali. Complessivamente, la superficie a disposizione nelle celebri officine ICo conta quasi 1.500 metri quadrati occupati già occupati nei primi dodici mesi di attività.

“Sono orgoglioso del lavoro fatto nel corso del 2023 per la creazione del nuovo centro di innovazione in Canavese - dice Alberto Carpaneto, amministratore di C.Next Ivrea -: e sono consapevole che quanto portato a termine quest’anno sia una buona base per il consolidamento dell’Hub nei prossimi anni; ci aspettano ancora molte sfide per generare davvero sviluppo sostenibile grazie all’innovazione e per avere un vero impatto nel territorio. Voglio sottolineare, in base all’esperienza maturata sul campo, che il Canavese può tornare ad essere un territorio attrattivo a livello almeno nazionale per tutte le iniziative di innovazione, imprenditorialità e crescita sociale”.