L'automotive tira il freno a mano dell'economia piemontese: mancano ordini e l'export allunga un'ombra sul 2024

L'export ha frenato alla fine dell'anno

Magazzini che si riempiono

Ma ci sono magazzini che cominciano a riempirsi, visto che gli ordini non vanno di pari passo con la produzione. Soprattutto per i mezzi di trasporto (circa il 25% parla di esubero. Per le auto si sale addirittura al 90%). E se la componentistica tiene, sono appunto automotive e aerospazio a segnalare cali di ordinativi piuttosto marcati, soprattutto dall'estero. Giacenze in aumento anche per meccanica ed elettronica.