Piscina, biblioteca e polizia municipale: Lo Russo incontra i residenti di Mirafiori Sud per affrontare le emergenze del quartiere

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha incontrato i residenti di Mirafiori Sud per ascoltare di persona quali sono i problemi e le emergenze del quartiere. Il primo cittadino e il presidente della Circoscrizione 2 Luca Rolandi si sono presentati al mercato di via Pavese, proprio di fronte al cantiere in corso che riqualificherà l'area mercatale, ponendo una nuova pavimentazione e aggiornando gli impianti, l'arredo urbano e la segnaletica.

Qualche decina di cittadini si è fermata a dialogare col primo cittadino, sollevando le difficoltà della zona e chiedendo di risolvere alcuni problemi.

Piscina, biblioteca e la polizia municipale

Piscina, biblioteca e una sede della polizia municipale sono le richieste più ricorrenti. I cittadini presenti hanno lamentato la chiusura della piscina in strada Castello di Mirafiori e della biblioteca che stava nella scuola Primo Levi, ormai da anni e mai riaperte o sostituite. Anche la sicurezza è risultato un tema sentito: la presenza di una caserma delle forze dell'ordine è una richiesta da tempo ripetuta da parte dei residenti di Mirafiori Sud, che hanno chiesto al sindaco una sezione della municipale.

Lo Russo: "Raccolte le istanze dei residenti"

"Le priorità che sono state evidenziate - ha commentato Lo Russo - sono quelle relative alle manutenzioni, alle funzioni pubbliche di Mirafiori a partire dalle dotazioni per le persone come centri di incontro. C'è una domanda di cultura, quindi biblioteche, il tema del presidio del territorio con le caserme dei carabinieri e dei vigili del fuoco e poi le dotazioni sportive di aggregazione anche per le persone più avanti negli anni. Alcune di queste cose sono già in fase di soluzione, altre richiederanno più tempo ma sicuramente vengo via da Mirafiori confortato che la strada che abbiamo iniziato a percorrere è quella giusta, a partire da alcune azioni che abbiamo messo in campo fin dall'inizio come il tema del trasporto pubblico locale. Un tassello per volta contiamo entro la fine del nostro mandato di aver provato a dare una risposta strutturale se non a tutti almeno a gran parte dei problemi".

La richiesta di nuovi presidi ambulatoriali

Tra le richieste anche il miglioramento della sanità - anche se in mano alla Regione - con la costruzione di presidi ambulatoriali che possano agglomerare funzioni diverse. "L'altro elemento che è emerso - ha continuato il sindaco - è la domanda relativa alla salute pubblica, alla sanità. L'obiettivo che abbiamo è lavorare con la Regione per una definizione di un piano socio sanitario. C'è un tema molto rilevante che riguarda la medicina di territorio, oggi emerso in tutta la città, la carenza dei medici di base. Credo che il piano socio sanitario debba muoversi in questo quadro, cioè tenere insieme la dimensione infrastrutturale dell'alta complessità medica dei nuovi grandi ospedali con un'offerta sanitaria di territorio che fa della prossimità e della risposta ai bisogni locali la sua caratteristica".