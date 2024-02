Lavoro per i giovani nelle aziende artigiane: ripartono le selezioni per Master Mesté 2024

Una strada per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, soprattutto in un settore spesso sconosciuto (o immaginato per stereotipi) come può essere quello dell'artigianato.

Torna anche per l'edizione 2024 Master Mesté, il progetto ideato dalla Fondazione Cecilia Gilardi con il patrocinio di Camera di commercio di Torino, il sostegno di Fondazione CRT, Exclusive Brands Torino, Fondazione Magnetto, Fondazione Creonti e la collaborazione di Politecnico di Torino, CNA Torino, PerMicro, Fondazione Accorsi-Ometto, Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, Fondazione Time2 e Accademia Liuteria Piemontese San Filippo.

Terza edizione: tutti assunti gli allievi delle prime due

Dopo il successo delle prime due edizioni, che hanno registrato l’assunzione di quasi tutti i borsisti nelle aziende in cui hanno prestato il tirocinio, riparte la selezione di giovani fino ai 35 anni che desiderano acquisire competenze e professionalità nel mondo del lavoro artigiano in aziende e realtà d’eccellenza

del nordovest d’Italia: Torino, Piemonte, ma anche Liguria e valle d'Aosta.

A disposizione ci sono 19 posti

Le iscrizioni al bando per 19 borsisti sono aperte dal 27 febbraio al 5 maggio 2024. La selezione sarà svolta da una commissione composta dai membri del Comitato Scientifico della Fondazione Cecilia Gilardi e dai referenti degli enti partner. Il progetto prevede un percorso di studio costituito da 70 ore di formazione in aula (tenute da docenti universitari, professionisti ed esperti in materia di lavoro e artigianato, gestione finanziaria, normativa di settore, marketing e utilizzo dei canali digitali) e da un tirocinio retribuito di sei mesi, da fine settembre 2024 a

marzo 2025, presso aziende e botteghe del Piemonte, della Valle d’Aosta e della Liguria. Una borsa di studio da 5400 euro L’impegno richiesto è full-time e l’importo della borsa ammonta a 5.400€, messi a disposizione dalla Fondazione. Durante tutto il percorso i borsisti saranno affiancati da un tutor (psicologo del lavoro) che sarà anche valutatore esterno e avrà il

compito di verificarne l’andamento e suggerire soluzioni a eventuali criticità.