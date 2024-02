WSM Casino arriva a 10 milioni di dollari di depositi: rialzi in vista per $WSM con l’imminente burning del 5% dei token?

Mentre il token di Wall Street Memes si conferma in continua crescita in queste prime settimane del 2024, WSM Casino fa registrare un traguardo molto importante, con il raggiungimento di $10 milioni di asset crypto depositati nel casinò.

L'accelerazione rapida e la crescita della piattaforma di WSM Casino sono da attribuire all'entusiasmo suscitato nella comunità GambleFi dall bonus di iscrizione del 200% e dai rakeback del 200% (fino a $25.000) offerti da Wall Street Memes.

Il burning del 5% dell'offerta di $WSM è imminente

Wall Street Memes si prepara a un’azione che avrà importanti ripercussioni positive sull'andamento del prezzo di $WSM. Si tratta di un massiccio evento di burning, che comporterà la rimozione del 5% dell'offerta di token.

Introducendo una nuova forza deflazionistica nella dinamica del token $WSM, gli sviluppatori hanno dato seguito al loro impegno originale con un riacquisto del 10% del Reddito Netto da Gioco (NGR) generato dal WSM Casino. Ora, con una mossa audace, il 100% dell’NGR generato attraverso il token $WSM ogni mese sarà destinato al meccanismo di burning.

Questo storico evento per l'ecosistema di Wall Street Memes è ormai davvero imminente, visto che è stato fissato per il 29 gennaio 2024. Tutto l’NGR di $WSM generato tra ottobre 2023 e gennaio 2024 - che ammonta appunto al 5% dell'offerta di token $WSM - è destinato al burning.

Questa significativa riduzione del 5% dei token, però, rappresenta solo l'inizio dei piani studiati dagli sviluppatori per incentivare la deflazione del token. Il meccanismo di riduzione di Wall Street Memes, infatti, diventerà una caratteristica ricorrente della tokenomica a lungo termine di $WSM, agendo per ridurre ogni mese l'offerta nel tempo. Una proposta davvero allettante per i detentori all'inizio di un potenziale periodo rialzista.

I progressi su questi eventi di burning potranno essere facilmente monitorati, a partire dal 29 febbraio, grazie alla WSM Web3 Dashboard.

Come si sta delineando il prezzo del token $WSM in vista del burning?

In prossimità dell'imminente evento di riduzione del 5%, l'atteggiamento del mercato sembra orientarsi al rialzo nei confronti del token $WSM, in risposta alla rivisitata tokenomica deflazionistica.

Di fatto, questa positiva percezione ha stimolato una tenacia nell'andamento del prezzo di $WSM, con Wall Street Memes che, in modo attivo, si sottrae a un possibile ritracciamento, seguendo una tendenza contraria al resto del panorama delle criptovalute meme.

Prendiamo per esempio l’andamento della nuova meme coin su Solana - $MYRO - che ha goduto di una crescita importante nelle ultime settimane.

(Blu - $WSM, Arancione - $MYRO)

Nonostante il suo status di token “di tendenza”, $MYRO è sceso del -20,89% nell'arco degli ultimi 7 giorni, evidenziando una volatilità al ribasso in linea con il più ampio mercato delle meme coin.

Di contro, come si evince dal grafico qui sopra, $WSM è rimasto in una forma rialzista robusta, guadagnando +1,65% nella scorsa settimana.

Un'analisi più approfondita del prezzo di $WSM rivela che l'evento di riduzione del 29 febbraio coinciderà con un momento decisivo, come emerge nel grafico qui sotto.

Ancora sostenuto dal supporto della media mobile a 20 giorni (20 DMA), il prezzo di $WSM sta attualmente testando costantemente la resistenza con la linea di tendenza superiore, posizionando il prezzo sull'orlo di una possibile rottura al rialzo.

Questa prospettiva è confermata da altri indicatori tecnici, con l'RSI che mostra una divergenza rialzista al 44,87 e il MACD che riflette un momento rialzista.

Una promozione da non perdere per WSM Casino

Al fianco delle prospettive di crescita del token $WSM, continuano le iniziative messe in atto da WSM Casino, che offre l'opportunità di vincere $150 grazie all'ultima promozione al momento disponibile.

Per partecipare e avere la possibilità di vincere il premio, è sufficiente seguire l'account WSM Casino su X, mettere mi piace e condividere il post, rispondendo al tweet con la soluzione del puzzle.

