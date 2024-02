Torino: a Pasqua e Pasquetta un'esperienza culinaria accogliente all'Osteria 12 Arcate

L'Osteria abbraccia il concetto di "cucina conviviale": un'esperienza gastronomica che si propone di essere buona, accessibile e pensata per accogliere amici, famiglie e anche incontri istituzionali e di lavoro. Dai pranzi e le cene alla carta ai grandi eventi tematici, ogni momento trascorso all'Osteria 12 Arcate è un'opportunità per esplorare le ricchezze della cucina locale e nazionale.

Pasqua all'Osteria 12 Arcate: regalati un pranzo di sapori primaverili!

L'Osteria 12 Arcate invita a vivere un'esperienza pasquale indimenticabile, con un menu pensato per deliziare i palati con sapori freschi e tradizionali. Il costo del menu è di € 45,00 a persona, vini esclusi, mentre il Menu Bambini è disponibile a soli € 20,00, bevande incluse.

Il menu pasquale offre un'ampia varietà di piatti che abbracciano la tradizione culinaria piemontese e italiana:

- Antipasti: Un'esplosione di sapori con tonno di coniglio, rollatina di faraona, mocetta di vitello marinata e sformatico alle verdure spontanee con coulis di pomodoro confit.

- Primi Piatti: Girella di pasta fresca al prosciutto crudo di Parma e asparagi verdi, e ravioli di seirass con pomodoro fresco, limone e ricotta salata.

- Secondo Piatto: Agnello con crosta di radicchio, patate novelle e cipolline, un'armoniosa combinazione di gusto e tradizione.

- Dessert: Una crostata al cioccolato fondente con frutti di bosco e crumble di pistacchio per concludere il pasto in dolcezza.

Scarica qui il menu di Pasqua: Menù_Pasqua

Pasquetta all'Osteria 12 Arcate: Tra Tradizione e Sapori del Piemonte!

Dopo la Pasqua, l'avventura culinaria continua con un menu speciale dedicato alla Pasquetta, anch'esso disponibile al prezzo di € 40,00 a persona, vini esclusi, con un Menu Bambini a € 20,00, bevande incluse.

Il menu pasquettiano vi invita a gustare le delizie della cucina piemontese con piatti come la tavolozza di formaggi e salumi con giardiniera piemontese, tajarin di farro al ragù di fassona, ravioles di patate con burro nocciola e chips di grana padano, e semifreddo al limone con salsa fragole, solo per citarne alcuni.

Vi consigliamo vivamente di prenotare in anticipo per assicurarvi un tavolo e immergervi in un'esperienza culinaria indimenticabile all'Osteria 12 Arcate. Buona Pasqua e Buona Pasquetta a tutti!

Scarica qui il menu di Pasquetta: Menù_Pasquetta

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:

L’Osteria 12 Arcate vi aspetta in via Randaccio 74/A presso Cascina Fossata, in Borgo Vittoria, a Torino, dal martedì alla domenica per pranzo e dal martedì al sabato per cena

Email: prenotazioni@osteria12arcate.it

Sito web: Osteria 12 Arcate - Cascina Fossata

Telefono: +39 3491664070

ORARI

Pranzo 12.30/14.30 tutti i giorni tranne il Lunedì

Cena 19.30/22.30 da Martedì a Sabato

ultima prenotazione 21.45

Chiuso il Lunedì e la Domenica a cena



SERVIZI

Parcheggio gratuito presso Via Ala di Stura 5 sino a termine disponibilità posti auto

A disposizione i servizi della Cascina