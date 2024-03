A Mirafiori si fa la storia: a inizio aprile il primo sciopero con tutti i sindacati uniti. "Solo così possiamo tirare fuori l'orgoglio di Torino"

Uno sciopero unitario con tutte le organizzazioni sindacali presenti dentro Stellantis. Non è mai successo prima. La data è fissata ad aprile, anche se resta da definire il giorno. E non sarà solo Mirafiori, a scendere in strada, né il solo gruppo Stellantis, ma tutto il comparto automotive. Una decisione storica, a conferma della straordinarietà del momento.

Un momento storico e mai successo prima

A nessuno dei sindacalisti sfugge l'unicità dell'evento. "È un'assembela storica perché siamo preoccupati e in un momento straordinario. Quindi bisogna fare cose straordinarie - dice Luigi Paone, segretario generale di Uilm Torino -. Ci arrivano rassicurazioni, ma intanto continuiamo a fare cassa integrazione e a non vedere nuovi modelli. Chiediamo che Stellantis, ma anche l'indotto, abbiano un futuro". "Non è il primo sciopero e non sarà nemmeno l'ultimo, se non ci danno risposte".

"Bisogna fare sistema, come città"

"È importante che a Torino si faccia sistema, chiediamo produzioni, ma anche che Stellantis venga a parlare con il Governo e spieghi un piano per l'Italia. Per Tavares va tutto bene? Va bene per loro, ma non per Mirafiori, dove si fa solo cassa integrazione. E alle istituzioni chiediamo di fare le istituzioni e seguire la situazione da vicino", dice Edi Lazzi, segretario generale Fiom Torino. "I lavoratori e le lavoratrici devono tornare a rappresentare un problema, perché sono stati lasciati per troppo tempo abbandonati a se stessi".

La partenza potrà avvenire da Porta Susa o da piazza Statuto, per più svilupparsi nelle vie del centro e terminare sotto le finestre del Comune. Ma gli organizzatori non attendono politici e altri enti: "Nessuna bandiera che non sia sindacale, la politica può fare il suo mestiere in qualunque momento. Poi ogni privato cittadino può fare quel che vuole", dice Paone.

Mettere al sicuro lo stabilimento e l'indotto

Accanto alla difficoltà, poi, c'è anche un moto d'orgoglio per un territorio che ha storia e competenze. "Il percorso potrà terminare solo nel momento in cui sarà messo al sicuro lo stabilimento, con una missione produttiva, ma anche tutto l'indotto che si trova all'esterno della fabbrica. Per ogni lavoratore ce ne sono due fuori", dice Rocco Cutrì, segretario di Fim Cisl. "E più si fanno cose insieme, più la pratica può creare condizioni favorevoli anche per altro".

Basta arrivare in ritardo

"Non possiamo arrivare di nuovo in ritardo - dice Sara Rinaudo, segretaria di Fismic Confsal - e le istituzioni spesso arrivano dopo, rispetto alle emergenze. Se questo metodo funziona, potrà funzionare anche su altri tavoli".

E non si fanno numeri attesi, visto che oltre ai lavoratori, i sindacati sperano di coinvolgere tutta la città, compresi il mondo del commercio e i normali cittadini. "È l'orgoglio di tutta Torino che deve scendere in piazza, non siamo la Cenerentola di nessuno", dice ancora Lazzi.

Ora un percorso tutti insieme

"Non è mai tardi e cercheremo di fare un percorso insieme. L'obiettivo è rimanere uniti. Solo così si riuscirà a ottenere qualcosa", dice Ciro Marino, segretario Uglm Torino. "Si torna come si faceva una volta, per salvaguardare il futuro di Torino. Tutti devono sentirsi parte attiva e sono fiducioso sul risultato finale. Il diritto, quello del lavoro, è sacrosanto".

"Oggi inizia un nuovo progetto che mette insieme tutte le sigle sindacali. I problemi di oggi sono i problemi di tutti e di tutta la città. Dobbiamo farci ascoltare", aggiunge il rappresentante dei Quadri, Qcf, Manlio Pensi.

