Newsweek e gli Stati Uniti esaltano le Molinette, tra i 200 migliori ospedali al mondo

Non ci sono molte decisioni più importanti della scelta dell'ospedale giusto per fornire assistenza a te stesso o ad una persona cara. Ed allora, per aiutare in questa scelta, Newsweek - il più celebre settimanale di informazione statunitense - ha collaborato con Statista per stilare la classifica annuale dei migliori ospedali del mondo.

Molinette al 165° posto assoluto

L'iniziativa, lanciata per la prima volta nel 2019, include dati su 2.400 strutture in 30 diversi Paesi. Per la prima volta, Cile e Malesia sono stati aggiunti alla classifica, che comprende anche gli Stati Uniti, gran parte dell’Europa occidentale e della Scandinavia, 10 paesi asiatici, l’Australia e altri paesi delle Americhe. Per noi torinesi, la bella notizia è che al 165° posto della classifica ci sono le Molinette.

Mauriziano e San Giovanni Bosco

La struttura torinese è quindi tra le 200 migliori di tutto il mondo, secondo Newsweek. Le Molinette si trovano al decimo posto tra gli ospedali italiani: il Policlinico Gemelli di Roma guida questa classifica davanti al Niguarda e al San Raffaele di Milano. Il Mauriziano si piazza in 23esima posizione, tra gli ospedali di casa nostra, con il San Giovanni Bosco 43°. Tre ospedali nei primi 50 del nostro Paese, a conferma della eccellenza della sanità torinese.

Nel Minnesota il miglior ospedale al mondo

A livello assoluto, il migliore ospedale del mondo, secondo Newsweek, è americano e si trova nel Minnesota: il Mayo Clinic di Rochester. In seconda posizione il Cleveland Clinic e a completare il podio di questa speciale classifica il Toronto General, in Canada. Primo ospedale europeo lo Charité di Berlino.