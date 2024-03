Allo sPAZIO211, gli I Shot a Man live per la prima volta con il nuovo album "Dues"

Sabato 9 marzo allo sPAZIO211, gli I Shot a Man, dopo le esperienze oltreoceano, presentano live per la prima volta al pubblico il nuovo album "DUES".

Il secondo album del trio si presenta come un salto nel tempo, capace di unire influenze che vanno dai delta del Mississippi, alle musiche dell'africa occidentale, ai suoni elettrici dei blues urbani. Fuori il 29 Febbraio per Bloos Records, il nuovo album scommette su arrangiamenti delta, armonie intricate e suoni saturi, per abbandonarsi a lontane melodie malinconiche, cori gospel e ballate notturne. Sul palco insieme alla band, le voci inconfondibili di Alice Costa e Ilaria Audino, l'armonica e la voce di Tom Newton, Si Scrive Andy al pianoforte.

Ad aprire la serata sarà Dave Moretti con il suo progetto Blancos.