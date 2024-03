Blitz della polizia nel quartiere Aurora: setacciati i locali, sanzioni per oltre 12mila euro

Blitz della polizia nel quartiere Aurora, e in particolare nella zona di Ponte Mosca, corso Giulio Cesare, Lungo Dora Napoli, Piazza Borgo Dora, Ponte Carpanini, Corso Vercelli, Corso Principe Oddone, Corso Regina Margherita e Corso Ciriè.



Identificate 69 persone, 3 denunciate in stato di libertà, controllati 6 locali pubblici. I poliziotti hanno fatto sanzioni per 12mila euro.





Tra i locali sottoposti a controllo, una caffetteria in Corso Principe Oddone, dove sono stati identificati 3 extracomunitari, uno dei quali è stato indagato per non aver ottemperato all’ordine di espulsione dal territorio nazionale.

In un secondo bar, in Largo Brescia, un altro è stato denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di alcuni grammi d’hashish suddivisi in dosi. Il terzo locale controllato è invece un ristorante in Corso Giulio Cesare, sanzionato per 2.000 euro a causa di diverse carenze igienico–sanitarie, che hanno condotto alla sospensione immediata dell’attività da parte dell’ASL; inoltre, il titolare del ristorante è stato anche sanzionato per alcune irregolarità di natura amministrativa, per un totale di 3.000 euro. Infine è stata constatata anche la mancata trasmissione telematica degli incassi.

In un altro locale controllato, in corso XI Febbraio, è stata constatata la presenza di 3 lavoratori in nero, due dei quali clandestini. Anche qui sono state riscontrate carenze igienico- sanitarie e altre irregolarità, per cui sono state elevate sanzioni per un totale di 7.000 euro.