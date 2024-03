Regionali: tra ricandidature, sindaci uscenti e new entry, ecco chi vuole entrare a Palazzo Lascaris per il Pd

Tra candidature di servizio e chi spera di tornare a Palazzo Lascaris, sono giorni di trattativa all’interno del Pd Torino in vista delle Regionali. Gli uscenti Alberto Avetta, Monica Canalis, Raffaele Gallo e Diego Sarno sono usciti con i manifesti elettorali per le vie del capoluogo piemontese e nel resto del territorio. Anche il chirurgo Mauro Salizzoni negli scorsi giorni, a mezzo stampa, si era messo a disposizione. Insieme a loro Daniele Valle, in attesa di decidere dell’alleanza tra i Dem ed i 5 Stelle.

Il nodo alleanza Pd-M5S

Se la coalizione giallorossa andasse in porto, difficilmente lui potrebbe essere il candidato Presidente, ma solo un aspirante consigliere o assessore. Se l’accordo non vedesse la luce, Valle potrebbe puntare ad essere a guidare il centrosinistra nella sfida elettorale. Ovviamente in quest’ultimo caso va considerata anche la rivale, la deputata cuneese Chiara Gribaudo.

Dalla Sala Rossa

E tra chi vorrebbe entrare a Palazzo Lascaris, anzi rientrare, ci sarebbe la Capogruppo Comunale del Pd Nadia Conticelli. Consigliera regionale durante la giunta Chiamparino, avrebbe l’ambizione di lasciare la Sala Rossa per via Alfieri. Sempre a Torino sembra pronta a fare un lungo passo Sara Cariola. Dimessasi pochi giorni fa da Vicepresidente della Circoscrizione 4 dopo aver vinto il concorso in Comune, potrebbe essere una delle donne del Pd per le Regionali.

Dalla zona sud

Allargando lo sguardo ai territori della Città Metropolitana sud la vicesindaca di Piossasco Federica Sanna, in scadenza di mandato, vorrebbe entrare a Palazzo Lascaris. A fine legislatura anche Andrea Appiano, che oltre a candidarsi a sindaco di Bruino vorrebbe provare a tornare in Consiglio Regionale.

Stallo a Moncalieri

Più incerta la situazione a Moncalieri. Non è un segreto che Laura Pompeo sia uno dei nomi che circola tra i possibili candidati del Pd: al momento non c'è ancora nulla di ufficiale, ma di certo il feeling tra l'assessore alla Cultura e il sindaco non è al top, tanto che lo stesso primo cittadino aveva parlato della Pompeo ma anche di Silvia Di Crescenzo (altro assessore della Giunta) come persona adattissima a sostenere una candidatura alle Regionali.

Rivoli

Spostandosi verso ovest, hanno dato la loro disponibilità il sindaco uscente Francesco Casciano e l’ex assessore di Grugliasco Emanuela Guarino, che correrebbero in tandem. Da Rivoli punterebbero ad entrare a Palazzo Lascaris, l’ex candidato a sindaco Emanuele Bugnone e Maria Grazia Cavallo, che si era candidata alle Primarie del Pd contro l’ex sindaco Franco Dessì.

Zona nord

Per la zona nord, vorrebbero correre per le Regionali la segretaria del Pd di San Mauro Anna Maria Barbero ed il sindaco uscente di Gassino Paolo Cugini.