CoinMarketCap (CMC) Crypto Awards 2024: ecco quali sono la crypto e la meme coin dell’anno

Si sono tenuti ieri i CoinMarketCap (CMC) Crypto Awards 2024, ovvero quelli che possiamo definire gli Oscar delle criptovalute. CoinMarketCap è oramai un punto di riferimento per gli investitori, in quanto fornisce dati sulle criptovalute, incluse le capitalizzazioni di mercato, i volumi di scambio e i prezzi in tempo reale.

Durante la diretta streaming di ieri, sono stati rivelati i vincitori delle varie categorie, il cui “premio” è quello di rimanere sulla blockchain di Ethereum come NFT. Spiccano la migliore crypto dell’anno, Solana, e la migliore meme coin, BONK, che ancora una volta sottolineano l’importanza attuale della rete.

E a questo proposito, la nuova meme coin di Solana, Smog, sta facendo molto parlare di sé perché ha guadagnato il 57% nelle 24 ore, mentre si avvicina sempre più al traguardo dei 50.000 detentori, facendo ritenere che potrebbe diventare la nuova Shiba Inu.

CMC Crypto Awards 2024: ecco i vincitori

Ecco la classifica finale con i vincitori nelle varie categorie:

Crypto dell’anno: Solana

Costruttore di bridge dell’anno: BlackRock

Meme Coin dell’anno: Bonk

Influencer social emergente: ZachXBT

Progetto L1/L2/Cross-Chain più innovativo: Celestia

Progetto NFT & Gaming più innovativo: Pudgy Penguins

Progetto DeFi più innovativo: Uniswap

Leader Crypto dell’anno: Vitalik Buterin, Ryan Selkis, Brian Armstrong, CZ, Julia Leung.

Crypto dell’anno 2024: vince Solana

L’ecosistema Solana è da un po’ di tempo a questa parte protagonista di una crescita notevole, legata anche al fulmineo successo delle sue meme coin. Stando ai dati di The Block, il volume delle transazioni su Solana ha raggiunto il suo livello più alto, superando i 40 miliardi di dollari, un record dalla fine del 2022.

Inoltre la Solana Program Library (SPL), una serie di standard e specifiche tecniche per la creazione e l’implementazione di token su Solana, è cresciuta del 700% nell’arco degli ultimi 30 giorni.

Questa la motivazione della vittoria data da CMC: “Premiata come Criptovaluta dell'anno 2024 da CoinMarketCap, Solana è riconosciuta per i suoi progressi tecnologici e il forte supporto della comunità.”

L’ecosistema di Solana ha potuto godere anche del lancio delle nuove meme coin: tra queste, proprio BONK, nominata meme coin dell’anno, ha visto il suo valore, a gennaio, aumentare di oltre il 7000% rispetto all’anno precedente. L’espansione di Solana è quindi dovuta anche all’apporto maggiore di utenti, coinvolti proprio dalle meme coin.

BONK è la meme coin dell’anno secondo CMC

CoinMarketCap consacra la rete Solana, nominando migliore meme coin dell’anno BONK: “Bonk viene premiata come Meme Coin dell’Anno per il suo impatto sulla cultura crypto e per il coinvolgimento della comunità.”

Lanciato il 25 dicembre 2022, BONK ha segnato un momento cruciale nella community della rete Solana. Questo token ERC20 vuole offrire agli utenti la possibilità di eseguire delle transazioni rapide, sfruttando i punti di forza della blockchain Solana, ovvero velocità, scalabilità ed efficienza in termini di costi.

Se BONK è riuscito a conquistare questo ambito posto è anche perché ha stabilito una serie di partnership con Boibook, Orca, Raydium e Solape, per fare un esempio, allo scopo di ampliare la sua utilità e i potenziali scenari di applicazione.

BONK punta inoltre sulla scarsità grazie al meccanismo di burning, che influenza il valore percepito e la disponibilità del token sul mercato. BONK emerge quindi non solo come un'altra meme coin, ma come un'entità distinta all'interno dell'ampia rete blockchain di Solana, che non ha finito la sua narrativa.

E, sempre appartenente alla rete Solana, anche Smog sta facendo parlare di sé grazie alla bull run che l’ha portata a +57% nell’ultimo giorno. Il prossimo BONK o Shiba Inu?

Smog: la nuova meme coin di Solana sarà il prossimo BONK?

Il successo della rete Solana, consacrato dai CoinMarketCap (CMC) Crypto Awards 2024, sembra essere inarrestabile anche grazie alla nuova meme coin Smog, che si sta facendo riconoscere grazie alle sue recenti performance: registra infatti un +57% nell’ultimo giorno, scambiata a ben $0,2853.

SMOG è una delle meme coin che non ha conosciuto perdita, infatti ha proseguito con la sua rottura al rialzo e ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre 206 milioni di dollari. Stando ai grafici, SMOG ha ancora la capacità per fare un +90%, prima di raggiungere la resistenza superiore.

Uno dei catalizzatori di questa meme coin è la roadmap, che prevede vari airdrop, il primo dei quali è in corso e sta riscuotendo un grande successo. Il rialzo di SMOG ha portato i detentori di token ad aumentare fino a 49.420, quindi Smog è a un passo dal raggiungere quota 50.000.

Smog inoltre è la meme coin con i maggiori guadagni tra tutte le prime 1000 meme coin negli ultimi 7 giorni. L’airdrop in corso ha una risposta molto importante da parte di tutti gli utenti, non solo dei detentori, infatti le missioni completate su Zealy sono finora oltre 1.000.000.

Un altro catalizzatore importante per SMOG è la prospettiva di un importante listing CEX di livello 1, che potrebbe davvero cambiare le regole del gioco per il token. Importante notare che è previsto un bonus OTC del 10% quando l’acquisto di SMOG avviene tramite il sito ufficiale del progetto.

In questo modo, inoltre, gli utenti possono mettere in stake i propri token su Ethereum, per guadagnare il 42% di APY. Considerando tutti questi aspetti, $SMOG può fare 10x nel momento del listing.

Questo fattore diventa più probabile se Smog raggiunge Binance, visto che, quando lo scorso 5 marzo l’exchange ha annunciato il listing del token $WIF, questo ha fatto un +28% in appena un'ora.

(Blu - $WIF, Arancione - $SMOG)

Per partecipare all’airdrop di SMOG, sarà necessario avere a disposizione o scaricare un crypto wallet compatibile con Solana, come Phantom, e poi scambiare i token SOL, USDT o BONK con SMOG tramite l'aggregatore Jupiter DEX o Birdeye.

Allo scopo di poter partecipare agli airdrop, successivamente, ci si dovrà poi iscrivere su Zealy nella community di Smog e completare delle missioni, per guadagnare dei punti, che potranno essere ottenuti anche in altri modi, per esempio scrivendo commenti rialzisti du CoinMarketCap.

Per rimanere aggiornati sul progetto, infine, è possibile unirsi alla community di Smog su X (Twitter), Discord e Telegram.

