Altra spaccata in via Chiesa della Salute: "Cinque colpi di tombino, un colpo al cuore"

La spaccata sarebbe avvenuta intorno alle ore 3 di questa notte. Come spesso accade in queste situazioni il malintenzionato ha divelto un tombino in ghisa per la strada per poi scaraventarlo sul vetro anti sfondamento. Sarebbero stati almeno cinque i lanci. L’autore del gesto non è riuscito però a entrare all’interno del negozio. Ad allertare le forze dell’ordine ci ha pensato un vicino, svegliato dal suono dell’allarme del negozio, il quale ha messo in fuga il malintenzionato.



Nel video il "suono" della spaccata