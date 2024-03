Riccardo Scamarcio al Reposi per l'anteprima di Race for Glory, il film sul rally girato in Piemonte

Giovedì 14 marzo, alle ore 21, il Multisala Reposi di Torino ospiterà la proiezione-evento del lungometraggio “Race For Glory - Audi vs. Lancia” - diretto da Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio nei panni del protagonista Cesare Fiorio – realizzato per cinque settimane in Piemonte nella primavera del 2022.



La serata – organizzata da Film Commission Torino Piemonte e Lancia in occasione dell’uscita in sala del film, distribuito da Medusa Film proprio dal 14 marzo – e aperta al pubblico si terrà alla presenza del cast, della troupe del film e delle istituzioni locali.

Realizzato per cinque settimane in Piemonte tra Torino (grattacielo Lancia, uffici di Mirafiori e altre locations di Stellantis tra le quali il Proving Ground di Balocco), Novara, la Val Formazza e il Parco del Mottarone con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, “Race for Glory – Audi vs Lancia” racconta l’epica impresa della Squadra Corse Lancia – capitanata da Cesare Fiorio - che, nel 1983, trionfò nel Campionato del Mondo di Rally contro gli storici rivali dell’Audi.

In Piemonte sono stati ricostruiti gli stabilimenti, i percorsi rally e servizi di pista in Portogallo, Corsica e Finlandia. Il Massiccio del Mottarone, nello specifico, è stato location chiave per ricreare gli ambienti del rally del Portogallo e di Montecarlo.

La pellicola dedicata al mondo del rally vanta un cast internazionale che affianca Riccardo Scamarcio – protagonista del film ma anche produttore del film con Lebowski - nei panni di Cesare Fiorio, team manager Lancia insieme a Daniel Brühl come Roland Gumpert, team manager Audi, Volker Bruch nel ruolo di Walter Röhrl, pilota del team Lancia. Nel cast anche Katie Clarkson-Hill, Esther Garrel, Giorgio Montanini, Gianmaria Martini, Haley Bennett.

Trama

Nel mondo del rally, il 1983 è l’anno in cui si fece la storia, l’anno di Davide contro Golia, quello in cui lo sfavorito team Lancia, guidato dal carismatico Cesare Fiorio (Riccardo Scamarcio), affronta il potente team Audi in una delle più grandi rivalità della storia dello sport.



Nel Campionato del mondo, contro il formidabile rivale Roland Gumpert (Daniel Brühl) e il suo team Audi, tecnologicamente superiore e composto da figure come il campione finlandese, Hannu Mikkola (Gianmaria Martini), Lancia e il suo team manager, Cesare Fiorio, rischiano una sconfitta certa. Ma con cuore, passione e capacità da fuoriclasse, Fiorio riesce a mettere insieme una squadra insolita, convincendo anche il campione Walter Röhrl (Volker Bruch) a guidare per la Lancia. Utilizzando tutti i trucchi a sua disposizione e piegando le regole, Fiorio si addentra in territori pericolosi, dentro e fuori la pista, per una vittoria che sembra essere impossibile.

Per info: https://multisalareposi.it/film/15683?ref_date=2024-03-14